Посольство рекомендовало россиянам не посещать Северную Италию

Посольство России в Италии рекомендовало гражданам не посещать северные регионы страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число заражённых находятся в северных областях Италии (в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье), посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Отмечается, что случаев заражения коронавирусной инфекцией граждан России, находящихся в Италии, не зафиксировано.

По последним данным, число заражённых коронавирусом в Италии превысило 230, умерли семь человек.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте обвинил руководство одной из больниц на севере страны в способствовании вспышке коронавирусной инфекции COVID-19.