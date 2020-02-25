Посольство рекомендовало россиянам не посещать Северную Италию

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Посольство России в Италии рекомендовало гражданам не посещать северные регионы страны в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Посольство рекомендовало россиянам не посещать Северную Италию
  • Pixabay

«Поскольку очаги распространения вируса и наибольшее число заражённых находятся в северных областях Италии (в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье), посольство рекомендует россиянам воздержаться от поездок в эти регионы, если это не вызвано крайней необходимостью», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Отмечается, что случаев заражения коронавирусной инфекцией граждан России, находящихся в Италии, не зафиксировано.

По последним данным, число заражённых коронавирусом в Италии превысило 230, умерли семь человек.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте обвинил руководство одной из больниц на севере страны в способствовании вспышке коронавирусной инфекции COVID-19.

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