В Италии больницу обвинили в способствовании вспышке коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает Rai news.
«Мы не можем предсказать процесс распространения вируса: понятно, что произошла вспышка, и в том числе стало известно, что на уровне больничной структуры контроль был не соответствующим протоколам, которые принимаются в подобных случаях. Это совершенно точно способствовало распространению», — заявил Конте.
Вместе с тем член совета по вопросам благосостояния региона Ломбардия Джулио Галлера отметил, что заявление премьера является словами «невежественного человека», так как в больнице города Кодоньо, о которой идёт речь, строго следовали принципам Минздрава и правилам Национального института здоровья.
Ранее сообщалось, что в Италии от COVID-19 умер четвёртый человек.