В Италии больницу обвинили в способствовании вспышке коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте обвинил руководство одной из больниц на севере страны в способствовании вспышке коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Rai news.

«Мы не можем предсказать процесс распространения вируса: понятно, что произошла вспышка, и в том числе стало известно, что на уровне больничной структуры контроль был не соответствующим протоколам, которые принимаются в подобных случаях. Это совершенно точно способствовало распространению», — заявил Конте.

Вместе с тем член совета по вопросам благосостояния региона Ломбардия Джулио Галлера отметил, что заявление премьера является словами «невежественного человека», так как в больнице города Кодоньо, о которой идёт речь, строго следовали принципам Минздрава и правилам Национального института здоровья.

Ранее сообщалось, что в Италии от COVID-19 умер четвёртый человек.