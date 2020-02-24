В Италии зафиксирована четвёртая смерть от коронавируса

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В Италии четвёртый человек умер от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает ANSA.
В Италии зафиксирована четвёртая смерть от коронавируса
  • Reuters

Отмечается, что скончался 84-летний мужчина, который был госпитализирован в городе Бергамо в области Ломбардия.

Как заявил губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана, в Италии зафиксировано около 150 случаев заражения вирусом.

Ранее Австрия дала разрешение на движение по своей территории пассажирских поездов из Италии после того, как оно было временно прекращено из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Сообщалось, что следовавший из Италии поезд остановили на границе с Австрией из-за двух пассажиров с подозрением на коронавирус, впоследствии инфекция у них не подтвердилась.

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