В Италии зафиксирована четвёртая смерть от коронавируса

В Италии четвёртый человек умер от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает ANSA.

Отмечается, что скончался 84-летний мужчина, который был госпитализирован в городе Бергамо в области Ломбардия.

Как заявил губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана, в Италии зафиксировано около 150 случаев заражения вирусом.

Ранее Австрия дала разрешение на движение по своей территории пассажирских поездов из Италии после того, как оно было временно прекращено из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

Сообщалось, что следовавший из Италии поезд остановили на границе с Австрией из-за двух пассажиров с подозрением на коронавирус, впоследствии инфекция у них не подтвердилась.