Австрия дала разрешение на движение поездов из Италии

Австрия дала разрешение на движение по своей территории пассажирских поездов из Италии. Об этом информирует ТАСС.

Компания «Австрийские федеральные железные дороги» (АФЖД) сообщила, что с 24 февраля сможет запустить поезда через пограничный переход Бреннер в Италии по расписанию.

«Запрет властей в пункте Бреннер отменен», — рассказали в компании.

Также министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что подозрение на заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 у двух пассажиров, следовавшего из Италии поезда не подтвердилось.

Ранее представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер сообщил, что движение поездов между Австрией и Италией временно прекращено.