Австрия дала разрешение на движение поездов из Италии

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Австрия дала разрешение на движение по своей территории пассажирских поездов из Италии. Об этом информирует ТАСС.
Австрия дала разрешение на движение поездов из Италии
  • globallookpress.com

Компания «Австрийские федеральные железные дороги» (АФЖД) сообщила, что с 24 февраля сможет запустить поезда через пограничный переход Бреннер в Италии по расписанию.

«Запрет властей в пункте Бреннер отменен», — рассказали в компании.

Также министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер сообщил, что подозрение на заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 у двух пассажиров, следовавшего из Италии поезда не подтвердилось.

Ранее представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер сообщил, что движение поездов между Австрией и Италией временно прекращено.

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