Австрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус

На границе с Австрией остановили следовавший из Италии поезд из-за двух пассажиров, у которых подозревают коронавирус.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Австрии Карла Нехаммера.

Поезд остановили в Восточных Альпах на пограничном перевале Бреннер, который расположен между австрийской федеральной землёй Тироль и итальянской автономной провинцией Южный Тироль.

Отмечается, что в поезде находились два пассажира с высокой температурой.

Ранее стало известно, что в Италии третий человек умер от коронавирусной инфекции COVID-19.