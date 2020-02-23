Австрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус

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На границе с Австрией остановили следовавший из Италии поезд из-за двух пассажиров, у которых подозревают коронавирус.
Австрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Австрии Карла Нехаммера.

Поезд остановили в Восточных Альпах на пограничном перевале Бреннер, который расположен между австрийской федеральной землёй Тироль и итальянской автономной провинцией Южный Тироль.

Отмечается, что в поезде находились два пассажира с высокой температурой.

Ранее стало известно, что в Италии третий человек умер от коронавирусной инфекции COVID-19.

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