Австрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Австрии Карла Нехаммера.
Поезд остановили в Восточных Альпах на пограничном перевале Бреннер, который расположен между австрийской федеральной землёй Тироль и итальянской автономной провинцией Южный Тироль.
Отмечается, что в поезде находились два пассажира с высокой температурой.
Ранее стало известно, что в Италии третий человек умер от коронавирусной инфекции COVID-19.