Число заражённых коронавирусом в Италии возросло до 79

Общее число зафиксированных в Италии случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 возросло до 79, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

По словам Боррелли, случаи заражения зафиксированы уже в пяти регионах Италии.

«В Ломбардии у нас наибольшее число заражённых — 54 человека, 17 в Венето, два в Эмилии-Романье, два в Лацио (вокруг Рима), это пара китайских туристов, и один в Пьемонте», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что с симптомами был госпитализирован 51 человек, 18 из них находятся в отделениях интенсивной терапии, ещё 11 человек — в условиях домашней изоляции.

Ранее сообщалось, что число заражённых коронавирусом в Италии превысило 50.

Также стало известно о двух скончавшихся в стране в результате заражения COVID-2019.