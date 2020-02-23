Число заражённых коронавирусом в Италии возросло до 79
- Reuters
По словам Боррелли, случаи заражения зафиксированы уже в пяти регионах Италии.
«В Ломбардии у нас наибольшее число заражённых — 54 человека, 17 в Венето, два в Эмилии-Романье, два в Лацио (вокруг Рима), это пара китайских туристов, и один в Пьемонте», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что с симптомами был госпитализирован 51 человек, 18 из них находятся в отделениях интенсивной терапии, ещё 11 человек — в условиях домашней изоляции.
Ранее сообщалось, что число заражённых коронавирусом в Италии превысило 50.
Также стало известно о двух скончавшихся в стране в результате заражения COVID-2019.