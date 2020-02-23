Число заражённых коронавирусом в Италии возросло до 79

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Общее число зафиксированных в Италии случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019 возросло до 79, заявил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Число заражённых коронавирусом в Италии возросло до 79
  • Reuters

По словам Боррелли, случаи заражения зафиксированы уже в пяти регионах Италии.

«В Ломбардии у нас наибольшее число заражённых — 54 человека, 17 в Венето, два в Эмилии-Романье, два в Лацио (вокруг Рима), это пара китайских туристов, и один в Пьемонте», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что с симптомами был госпитализирован 51 человек, 18 из них находятся в отделениях интенсивной терапии, ещё 11 человек — в условиях домашней изоляции.

Ранее сообщалось, что число заражённых коронавирусом в Италии превысило 50.

Также стало известно о двух скончавшихся в стране в результате заражения COVID-2019.

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