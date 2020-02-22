Число заражённых коронавирусом в Италии превысило 50
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.
По его словам, тесты на коронавирус, проведённые в Ломбардии, в настоящий момент дали положительный результат в 39 случаях.
Фонтана также добавил, что, по его данным, в соседней области Венето число заразившихся составляет в настоящий момент 12 человек.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса за пределами Китая говорит о том, что возможностей для сдерживания эпидемии становится всё меньше.