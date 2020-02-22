Число заражённых коронавирусом в Италии превысило 50

Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-2019 в Италии превысило 50.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента североитальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана.

По его словам, тесты на коронавирус, проведённые в Ломбардии, в настоящий момент дали положительный результат в 39 случаях.

Фонтана также добавил, что, по его данным, в соседней области Венето число заразившихся составляет в настоящий момент 12 человек.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса за пределами Китая говорит о том, что возможностей для сдерживания эпидемии становится всё меньше.