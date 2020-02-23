Власти Италии приняли декрет по борьбе с коронавирусом

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Совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет с мерами борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны, заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.
Власти Италии приняли декрет по борьбе с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы приняли законодательный декрет с мерами по сдерживанию и управлению эпидемиологической чрезвычайной ситуации», — заявил Конте.

Как он отметил, декрет позволит главам регионов, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией, «принимать дальнейшие меры, чтобы препятствовать отъезду из коммун, которые сейчас могут считаться очагами».

Конте заявил, что при необходимости будут установлены пропускные пункты, а также привлечены вооружённые силы. 

«В зонах вспышки будут запрещены въезд и выезд, за исключением определённых исключений, которые будут оцениваться в каждом конкретном случае. В этих районах уже предусмотрена приостановка рабочей деятельности и массовых мероприятий и учёбы», — подчеркнул итальянский премьер.

Ранее стало известно, что число заражённых коронавирусом в Италии возросло до 79, двое из них скончались.

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