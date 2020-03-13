У футболиста «Челси» Хадсона-Одои обнаружен коронавирус
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Как сообщает пресс-служба клуба, игрок сдал положительный тест на коронавирус 12 марта, а симптомы простуды у него были обнаружены 9 марта.
Отмечается, что контактировавшие с 19-летним футболистом сотрудники клуба будут изолироваться в соответствии с директивами правительства Англии. Кроме того, для доступа будет закрыта часть учебного центра. Те, кто не имел тесного контакта с Хадсоном-Одои, должны будут вернуться к работе в ближайшее время.
Сам игрок чувствует себя хорошо и надеется как можно скорее вернуться к тренировкам.
В нынешнем сезоне он провёл 27 матчей в составе «Челси», забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заболел коронавирусом.