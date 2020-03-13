Наставник лондонского «Арсенала» Артета заболел коронавирусом
Специалист решил пройти проверку после того, как плохо себя почувствовал. Информацию о случившемся распространил официальный сайт «канониров». Игроки, тренерский штаб и персонал клуба отправлены на карантин.
База «Арсенала» будет подвергнута санитарной обработке. Ближайшие матчи команды не состоятся. В настоящий момент устанавливаются люди, с которыми Артета контактировал в последнее время.
Ранее сообщалось, что NCAA отменила «Мартовское безумие» в студенческом баскетболе из-за коронавируса.