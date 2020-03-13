Спасти турнир или отменить: каковы плюсы и минусы проведения чемпионата мира по фигурному катанию осенью

Международный союз конькобежцев допустил, что отменённый из-за коронавируса чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале всё-таки может состояться до конца года, но не раньше октября. В истории этого вида спорта главный старт сезона ещё никогда не проходил в это время. У возможного переноса турнира на осень или раннюю зиму есть как свои очевидные плюсы, так и минусы. RT разбирается, будет ли лучше сохранить чемпионат мира или отменить окончательно.

Прошло два дня после того, как правительство Квебека отменило чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале — одно из самых долгожданных спортивных событий как в России, так и во многих других странах. Такое решение было принято для борьбы с распространением коронавируса и уже не слишком сильно удивило болельщиков — пандемия привела к отмене уже стольких соревнований, что было бы даже странно, если бы фигуристам позволили провести свой главный старт сезона в запланированный срок.

Но хотя решение по чемпионату мира было вполне ожидаемым, кое-что в последующем заявлении Международного союза конькобежцев (ISU) удивило. В организации сообщили, что будут обсуждать возможность провести турнир в более поздний срок, но не раньше октября этого года. В то время, как многие соревнования просто безвозвратно исчезают, у фигуристов всё-таки есть надежда на розыгрыш медалей.

За проведение чемпионата мира осенью

С одной стороны, такое намерение ISU можно только приветствовать. Для спортсменов только Олимпийские игры могут быть важнее чемпионата мира. Именно на него ориентируются все фигуристы и на нём демонстрируют свои лучшие умения. Можно пропустить серию Гран-при или континентальные первенства, но если нет возможности выступить на чемпионате мира, то тогда сезон можно считать неудачным.

Также по теме «Остаётся только «плакать, петь, идти»: как фигуристы и тренеры отреагировали на отмену ЧМ в Монреале Чемпионат мира по фигурному катанию не стоит проводить в октябре, так как это негативно скажется на календаре сезона-2020/21. Об этом...

Статус этого турнира обязывает ко многому и многое даёт — только с помощью первенств планеты можно объективно оценить величие спортсмена, в то время как Олимпийские игры, проходящие только раз в четыре года, порой оказываются необъективными в этом вопросе. Как бы ни была ценна золотая олимпийская медаль, несколько титулов чемпиона мира способны её перевесить.

Поэтому в каком бы виде ни состоялся вероятный осенний чемпионат мира, не знавший пока прецедентов, он всё равно станет важным этапом в карьере каждого участника, а его медали будут так же важны, как и раньше. Конечно, стоит признать, что уровень этих соревнований будет ниже из-за сложившихся обстоятельств и особенностей подготовки к ним, но ведь не считается же неполноценным чемпионат мира, проведённый в олимпийский сезон. Да, на нём порой не хватает некоторых звёзд, но это не проблема тех, кто в итоге приехал и выступил.

Чемпионат мира в 2020 году нужен ещё и потому, что календарь в фигурном катании и так довольно скуден, чтобы из него вычёркивать хотя бы один старт. Если в первой половине сезона турниры с участием лидеров проходят чуть ли не каждую неделю, то после Нового года остаются только два континентальных первенства и чемпионат мира. А для фигуристов выступления на крупных соревнованиях — это не только возможность выиграть медали, но и зарабатывать себе на жизнь. Хотя этот вид спорта и бьёт рекорды болельщицкого интереса из года в год, сами спортсмены нередко жалуются на то, что их заработок всё ещё не соответствует уровню их популярности. Теперь же призовой фонд чемпионата мира может остаться неразыгранным, а национальным федерациям не за что будет поощрять спортсменов, если соревнования так и не пройдут.

Наконец нельзя забывать и о том, что результаты чемпионата мира имеют определённое влияние на другие соревнования. На нём разыгрывается больше всего очков для рейтинга ISU, на основании которого определяются списки участников серии Гран-при и проводится жеребьёвка на официальных турнирах. Кто-то из фигуристов может остаться без заслуженного места в рейтинге, если чемпионат мира не состоится. Вряд ли эта проблема волнует лидеров в своих дисциплинах, а вот спортсменов второго эшелона вполне.

Также по теме Спорт закрыт, все ушли на фронт: почему отмена ЧМ по фигурному катанию гораздо серьёзнее, чем кажется Отмена чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале из-за коронавируса лишила сборную России и её болельщиков как минимум одной...

Особенностью нынешнего чемпионата мира в Монреале было также то, что на нём разыгрывались квоты на следующее первенство планеты в Стокгольме, а уже там будет определяться состав участников Олимпийских игр в 2022 году. Этот вопрос уже более принципиален для всех, кто мечтает оказаться в Пекине. Без одного промежуточного звена распределение квот уже меняет свой характер, становясь более непредсказуемым и менее справедливым.

Против проведения чемпионата мира осенью

Однако как бы ISU ни старался сохранить чемпионат мира по фигурному катанию и даже разрушить ради этого сложившуюся за долгие годы систему соревнований, перенос турнира на осень вызывает многочисленные вопросы, на которых нет однозначного ответа. За всю историю этого вида спорта первенство планеты никогда не проходило осенью. Самым поздним по времени был турнир 2011 года, когда из-за землетрясения в Японии права на организацию перешли Москве. Тогда он завершился аж 1 мая, но хотя бы в рамках продолжавшегося сезона.

Причина, по которой исторически чемпионат мира по фигурному катанию проходил поздней зимой или ранней весной, достаточно очевидна. Издавна спортсмены выходили на лёд с наступлением холодов, тренировались и ставили программы, а уже по прошествии некоторого времени демонстрировали судьям свои прокаты. С появлением закрытых катков устоявшийся порядок не менялся, и главный старт сезона по-прежнему проходит в феврале или марте, а приготовления к нему начинаются в летнее межсезонье.

Если же теперь проводить чемпионат мира осенью, то совсем непонятно, как к нему готовиться. Демонстрировать на нём старые программы? Но ведь их принято менять каждый год, и многие спортсмены сами для себя не допускают мысли, что им придётся топтаться на одном месте второй год. Да и заниматься потом новыми постановками к следующему, более ответственному чемпионату мира будет некогда — до него может остаться три-четыре месяца.

Тогда лучше сразу разучивать новые программы? Но этот процесс нельзя искусственно ускорять. Кому-то могут понадобиться целые месяцы, чтобы поставить две программы и довести их до совершенства. Поэтому с фигуристов обычно не спрашивают за результат осенью — не самые удачные выступления на челленджерах и этапах Гран-при могут входить в план по подготовке к более серьёзным стартам. К тому же нередки случаи, когда в разгар сезона спортсмены понимают, что первоначальный выбор оказался неудачным и надо искать новые программы. Произойти это может даже в октябре.

Остаётся открытым вопрос с национальным отбором на такой чемпионат мира. Ведь не факт, что те, кто должен был выйти на лёд «Белл-Центра» на следующей неделе, будут так же достойны бороться за медаль через полгода. Произойти за это время может что угодно, и как раз лучше подготовлены будут те, кто в этом сезоне отбор провалил. К примеру, Евгения Медведева уже разучивают новые программы и владеет благодаря этому некоторым преимуществом над соперниками, которым всё нужно начинать сначала. Только заслуживает ли она поездку на осенний чемпионат мира?

Новый отбор в национальные сборные просто необходим — результаты некоторые стартов, прошедших ещё в декабре, просто безнадёжно устареют. Однако организовать его будет не так-то просто. Раз уж есть сомнения, что к чемпионату мира не все подойдут в своей лучшей форме, то что говорить о пока ещё гипотетических отборочных стартах, которые необходимо проводить ещё раньше, в сентябре или даже летом. Как показывает практика контрольных стартов в сборной России, на них фигуристы не показывает и половины того, с чем потом обычно едут на официальные турниры.

Наконец, даже если ISU твёрдо решит провести чемпионат мира до конца 2020 года и спортсменам придётся ради этого ломать привычный процесс подготовки, то остаётся непонятным, в какие именно даты состоится турнир. Первая половина сезона довольна загружена и включает в себя несколько челленджеров, шесть обычных этапов Гран-при и один финал, их юниорские аналоги, а также национальные чемпионаты в некоторых странах. Из-за этого турниры проходят едва ли не каждые выходные (здесь нет противоречия с тезисом о том, что у фигуристов мало состязаний, так как никто не может получить больше двух этапов Гран-при). ISU придётся постараться, чтобы в этот плотный график втиснуть ещё и турнир со статусом чемпионата мира.

Спортивным функционерам, судя по их первым заявлениям, очень не хочется безвозвратно терять первенство планеты с его заполненными трибунами, вниманием со стороны телевидения и хорошими доходами в казну федерации. Поэтому они будут рассматривать любой вариант, чтобы в будущем список чемпионов мира не прерывался 2019 годом и не пошёл дальше только после 2021-го. Но интересы спортсменов при этом должны быть на первом месте, и об этом в ISU нельзя забывать.