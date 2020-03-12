Спорт закрыт, все ушли на фронт: почему отмена ЧМ по фигурному катанию гораздо серьёзнее, чем кажется

Отмена чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале из-за коронавируса лишила сборную России и её болельщиков как минимум одной уникальной возможности — стать свидетелями абсолютного триумфа Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой в нынешнем сезоне. Однако ни этот факт, ни возможная победа Виктории Синициной и Никиты Кацалапова над Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном, ни перенос церемонии первого ледового Оскара не столь печальны, как сильнейший удар, который пандемия в ближайшее время может нанести по мировому спорту.

11 марта в 22:35 по московскому времени фигуристы досрочно завершили соревновательный сезон. Этому сезону предстояло стать особенным, поскольку впервые в истории вида спорта его должна была завершить уникальная по замыслу церемония первого ледового Оскара, приуроченная к юбилейному, 110-му по счёту чемпионату мира. А завершило официально — сухое письмо канадской федерации фигурного катания совместно с Международным союзом конькобежцев: «В связи с неопределённостью, связанной с распространением вируса COVID-19...»

Не сказать, что принятое решение стало большой неожиданностью. Первыми ласточками были запреты на посещение соревнований зрителями, как это произошло, например, на этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове Место. Просто до последнего казалось, что фигурное катание не постигнет всеобщая участь. Как выяснилось, мы сильно недооценили ситуацию.

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То, что отмена соревнований неизбежна, стало понятно ещё в среду днём после того, как Лоренцо Магри, тренер итальянского фигуриста Даниэля Грассля, обратился с открытым письмом к Международному союзу конькобежцев (ISU), в котором простым и доступным языком написал всё то, что не может не беспокоить любого здравомыслящего человека в мире.

— «Я искренне считаю, что риск распространения коронавируса на чемпионате мира будет огромен. Мы все полетим через разные аэропорты и долгие часы будем дышать одним воздухом, после чего окажемся на арене с более чем 20 тысячами людей, сидящими рядом... Наши семьи сильно рискуют, наша страна заблокирована, наша экономика рухнула из-за вируса. Мы уверены, что должны продолжать соревноваться? У меня нет решения, но у меня есть тысячи вопросов, и я напуган», — написал тренер в своём аккаунте в Instagram.

Ну и кто, скажите, на фоне происходящего в Европе, где закрываются границы и отменяются все публичные мероприятия подряд, рискнул бы взять на себя ответственность сохранить чемпионат в прежнем формате и в прежние сроки?

Бессмысленно теперь гадать, что было бы, если бы квебекские власти не стали принимать столь радикальное решение. Наверняка, всё было взвешено многократно: ведь отмена столь крупного спортивного события — это, прежде всего, колоссальный удар по экономике провинции. Когда я позвонила в отель, чтобы отменить бронь, сделанную полгода назад, служащая, еще не знавшая, как выяснилось, о том, что чемпионат мира отменён, судя по голосу, заплакала: «Мы так надеялись, что с нами этого не случится...»

Но в сторону эмоции: сезон с небольшими поправками на местечковые соревнования уже завершён, время подводить итоги. Своя рубашка, как говорится, ближе к телу, поэтому первым делом хочется понять: чего в связи с отменой ЧМ-2020 лишилась Россия.

Комментируя возможное неучастие в турнире российских фигуристов, президент российской федерации фигурного катания (ФФККР) Александр Горшков ещё до отмены главного старта сезона заявил, что подобный вариант федерация не рассматривает в принципе, поскольку страна, добровольно отказавшаяся от участия в чемпионате мира, теряет квоты на следующий год.

Сейчас ситуация иная: скорее всего квоты на ЧМ-2021 у стран-участниц останутся теми же, что сейчас. Другой вопрос, что занять места участников следующего мирового первенства смогут с большой вероятностью уже совсем другие атлеты.

Прежде всего, это может коснуться женского одиночного катания. Шанс стать победительницей в Монреале и тем самым отнять у Алины Загитовой титул действующей чемпионки мира имела каждая из трёх старлеток — Алёна Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. Сейчас этот шанс потерян и, возможно, безвозвратно: вряд ли кто возьмётся прогнозировать, сумеют ли юные дебютантки взрослого сезона продержаться год в тех победных кондициях, что имеют сейчас: век фигуристок сейчас слишком короток для того, чтобы откладывать реализацию глобальных целей хотя бы на год.

Что чувствует спортсмен, не по своей вине лишившийся возможности бороться на главном старте за золотую медаль, наверное, проще всего объяснить на примере отстранённых от Игр-2018 в Пхёнчхане российских олимпийцев: очень сложно в подобных ситуациях сохранять в себе мотивацию, не говоря уже о спортивной форме.

Не исключено, что несостоявшийся монреальский форум победители январского континентального первенства Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а с ними — весь тренерский штаб — тоже будут вспоминать отдельной и очень личной драмой: никогда ещё у россиян не было столь реальной возможности завоевать золотые медали в очной борьбе с четырёхкратными чемпионами мира Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. На то, что в Канаде у россиян сложится всё, намекало многое, включая прекрасные программы, свежий европейский титул и даже весьма лояльную судейскую бригаду.

С другой стороны, столь же реальный шанс на победу имели американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, и вряд ли можно считать, что их драма менее остра, нежели российская.

Вряд ли сейчас можно подсчитать имиджевые потери, которые понесло фигурное катание: планируемая церемония Красной дорожки, наплыв спонсоров и множество связанных с этим телевизионных трансляций могли бы позволить виду спорта приобрести совершенно новый статус и как минимум остановить падение своей популярности на североамериканском континенте.

Хотя, возможно, думать сейчас следует вообще о других вещах — более глобальных. Например, о том, что будет с мировым спортом, если распространение вируса по миру не удастся остановить так же быстро, как это было сделано в Китае. Что за отменой первой партии всевозможных чемпионатов последует множество других, а их количество станет исчисляться уже не десятками, а станет тотальным?

На самом деле всё, что происходит в спорте сейчас — это, прежде всего, экзамен для руководителей спортивной отрасли: они уже сейчас должны думать о том, как и с чем выйдут на мировую арену, когда жизнь войдёт в свою привычную колею. Как сохранить спортсменов, тренеров, спонсоров, клубы и школы. Понятно, что людям свойственно в любой жизненной ситуации надеяться на лучшее, но ведь вполне может статься, что мир останется не только без отдельно взятых чемпионатов мира по фигурному катанию, хоккею и футболу, но что этот период спортивного безвременья не закончится к осени, как это предполагается сейчас.

Не исключено, что период длительного простоя обернётся заметным падением результатов: сохранять высокий уровень конкурентоспособности, не имея возможности регулярно соревноваться с сильнейшими — это тоже задача не из лёгких. Останутся ли при спорте с учётом подобной перспективы его традиционные спонсоры? Ещё один вопрос, не имеющий сейчас ответа.

Парадокс в том, что проще всего в этой ситуации может оказаться тем, кто сейчас представляются наиболее пострадавшими, то есть — спортсменам. Им надо просто продолжать тренироваться, выполнять изо дня в день привычную рутину, ведь никакого другого варианта просто нет. Если что и остается актуальным, так это старый и многократно проверенный принцип: делай, что должен, и будь, что будет!