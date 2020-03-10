«Нет оснований для продолжения»: в Италии из-за коронавируса приостановлены все спортивные турниры

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ о введении карантинных мер на всей территории страны и временной приостановке культурных и спортивных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. Запрет продлится до 3 апреля. Экс-полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио призвал сограждан серьёзно отнестись к ситуации и не покидать дома без надобности. Местные СМИ предположили, что в случае окончательной отмены матчей Серии А ни одна из команд не будет признана чемпионом.

Ухудшение ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 вынудило власти Италии ввести карантин на всей территории страны. Соответствующий указ подписал премьер-министр Джузеппе Конте.

На пресс-конференции он сообщил об увеличении числа заражённых, а также количества смертельных случаев. Во избежание дальнейшего распространения эпидемии было принято решение ограничить передвижение граждан по стране. Исключение составляют неотложные поездки по работе, а также по медицинским показаниям и в случаях экстренной необходимости. Помимо всего прочего, были закрыты развлекательные учреждения и отменены все массовые мероприятия, включая спортивные соревнования. Запрет продлится до 3 апреля.

«Мы рассматриваем и более строгие меры относительно спортивных мероприятий. Серия А и все турниры в целом приостановлены. Пусть все болельщики имеют это в виду. Оснований для продолжения соревнований нет», — заявил Конте.

Решение властей положило конец конфликту, разгоревшемуся на днях в итальянском футболе. Изначально местная федерация приняла решение проводить матчи всех дивизионов без зрителей. Однако с усугублением положения многие выступали с призывом вовсе отказаться от продолжения чемпионата, чтобы не подвергать опасности здоровье спортсменов.

Глава ассоциации игроков Италии Дамиано Томмази пригрозил футбольным властям бойкотом в том случае, если игры будут проходить по запланированному графику.

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«Давайте остановим чемпионат! Что ещё нам нужно? Остановите футбол!» — написал Томмази на своей странице в Twitter, сопроводив пост хештегом #здоровьенапервомместе.

К нему присоединился и нападающий «Брешии» Марио Балотелли. Он не согласился с теми, кто считает, что с отменой матчей болельщики лишаются единственной радости.

«Я люблю футбол больше, чем вы... Но игры подразумевают поездки: автобусы, поезда, самолёты, гостиницы и — неизбежно — общение с другими людьми во внерабочей обстановке. Из-за этого проклятого коронавируса я уже лишился возможности видеться со своими детьми. Они, как вам известно, живут не в Ломбардии, так что ситуация уже раздражающая и прискорбная. И я уж точно не хочу чем-нибудь заразить свою маму, с которой я вижусь и ем за одним столом почти каждый день. Мы же с ней не ровесники... Я, при всей своей любви к футболу (которому обязан всем, что имею), не стану рисковать её здоровьем!» — цитирует Балотелли портал Goal.com.

Впоследствии с таким же требованием выступили и в Олимпийском комитете Италии после консультации с главами спортивных федераций.

Своего апогея конфликт достиг в воскресенье во время матча «Парма» — СПАЛ. Перед стартовым свистком министр спорта Италии Винченцо Спадафора призвал незамедлительно приостановить чемпионат, игрокам пришлось возвращаться в раздевалки. Однако Федерация футбола Италии отказалась подчиняться требованию властей, и спустя полтора часа встреча всё-таки была начата. Остальные встречи, назначенные на этот же день, также не были отменены.

Некоторые футболисты призвали сограждан отнестись к ситуации со всей серьёзностью. Так, нападающий «Сассуоло» Франческо Капуто после матча с «Брешией» показал на камеру листок бумаги, на котором было написано «Всё будет хорошо, оставайтесь дома», а экс-полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио в резкой форме отозвался о нарушителях карантина.

«Я обращаюсь к тем, кто покинул красную зону, потому что очень хотелось. К тем, кто решил встретиться с друзьями, потому что школа закрыта. К тем, кто не может отказаться от лыж. К тем, кто решил не отказываться от своих планов, несмотря ни на что. Глядя на эту фотографию, вы не чувствуете себя виноватыми?» — написал Маркизио в Instagram.

До окончания Серии А остаётся 12 туров, и многие выразили обеспокоенность по поводу того, какая судьба ожидает главный трофей. Итальянские СМИ рассматривают несколько сценариев развития ситуации, худший из которых заключается в том, что турнир так и не будет доигран, а чемпионство сезона-2019/20 никому не достанется. Что касается еврокубков, то в них примут участие команды в соответствии со своим нынешним положением в турнирной таблице, где первую строчку занимает «Ювентус».

Разумеется, обеспокоенность вызывает и итальянская часть чемпионата Евро-2020. В частности, на Олимпийском стадионе в Риме должен состояться матч-открытие между Италией и Турцией. При этом журналист Николо Скира сообщил, что руководство Серии А намерено попросить Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести начало соревнований.

Однако на фоне серьёзной ситуации на Апеннинском полуострове появляются и хорошие новости. Губернатор Тосканы Энрико Росси сообщил о том, что один из заболевших игроков команды Серии С «Пьянезе», у которого ранее был обнаружен коронавирус, полностью выздоровел. Судьба трёх остальных представителей команды, также получивших положительный анализ, пока неизвестна.