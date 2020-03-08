Министр спорта Италии публично призвал остановить Серию А из-за коронавируса

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора публично поддержал позицию президента профсоюза футболистов Италии Дамиано Томмази относительно его призыва полностью остановить проведение футбольных турниров из-за распространения коронавируса.

«Я разделяю мнение Томмази и присоединяюсь к его призыву приостановить соревнования. Я думаю, что президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина обязан ещё раз подумать, не дожидаясь первого случая заражения игрока в чемпионате Италии, прежде чем взять на себя эту очень серьёзную ответственность», — приводит слова Спадафоры Football Italia.

8 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый декрет экстренных мер по противодействию распространению коронавируса, в соответствии с которым будет ограничен въезд и выезд в нескольких областях страны.

Ранее появилась информация, что розыгрыш Серии А может быть немедленно остановлен из-за коронавируса.