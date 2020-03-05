Перенос в Сочи: чемпионат мира по хоккею 2020 года могут провести в России из-за коронавируса

В 2020 году Сочи может принять чемпионат мира по хоккею вместо Швейцарии. Такую возможность допустил президент IIHF Рене Фазель. Организаторы не исключают подобный вариант из-за вспышки коронавируса в стране. По словам Фазеля, Россия уже предложила свою помощь в случае переноса турнира и готова принять его в столице зимней Олимпиады 2014 года. Ранее уже было отменено несколько запланированных на март соревнований для хоккейных сборных.

Чемпионат мира по хоккею в 2020 году может быть перенесён из Швейцарии в Россию из-за коронавируса. Такую возможность допустил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель. По словам функционера, он уже обсудил вероятный перенос турнира с представителями Федерации хоккея России.

«Не так много стран, в которые мы можем перенести турнир. Перенести чемпионат мира будет очень сложно, но, вероятно, будет возможность перенести его в Сочи, также есть вариант с Белоруссией. Сейчас мы начинаем изучать различные варианты решения проблемы. Мы обсуждали с ФХР, можем ли мы провести чемпионат в Сочи, но я вам не могу ничего сказать до 15 марта», — заявил Фазель ТАСС.

Президент IIHF рассказал, что Россия сама обратилась с предложением принять чемпионат мира у себя, и ему эта идея показалась разумной.

«Российская сторона обратилась к нам с предложением помощи на тот случай, если чемпионат мира будет перенесён из Швейцарии. Я был в России недавно, и у нас был разговор о том, что Россия готова в случае необходимости провести чемпионат мира — 2020. Конечно, на тот момент, когда будет приниматься решение о возможном переносе турнира из Швейцарии, до соревнований будет оставаться мало времени, но почему нет? Россия в случае необходимости может провести чемпионат мира», — добавил Фазель в разговоре с РИА Новости.

Принять главный турнир сборных по хоккею в этом году должны были Цюрих и Лозанна, его планировалось провести с 8 по 24 мая. Однако распространение коронавируса ставит под вопрос организацию соревнований в Швейцарии. Как сообщает Федеральное управление общественного здравоохранения, в течение 5 марта число заражённых коронавирусом в стране превысит 100. Кроме того, в четверг СМИ сообщили о первом зафиксированном случае смерти из-за болезни.

Власти страны пошли на крайние меры в связи с возникшей ситуацией и запретили по меньшей мере до 15 марта проведение всех массовых мероприятий, на которых ожидается присутствие больше тысячи человек. В их число вошли Женевский автосалон, международная ярмарка часов в Базеле, а также многочисленные матчи по футболу и хоккею.

Фазель подчеркнул, что не намерен проводить чемпионат мира без болельщиков, но допустил, что от участия в турнире откажутся несколько команд или все игроки Национальной хоккейной лиги.

«Мы поддерживаем тесный контакт с организаторами и пытаемся проанализировать ситуацию. Мы будем ждать до 15 марта, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Чемпионат мира не будет проходить при пустых трибунах, я не вижу в этом смысла. После 15 марта у нас будет совет IIHF, на котором мы обсудим, что будет с чемпионатом мира. Может случиться так, что две или три сборные не смогут приехать. Может быть такое, что не разрешат участвовать игрокам из НХЛ. Ситуация очень тяжёлая, но наша цель — провести турнир», — добавил Фазель.

Со слов главы IIHF, если чемпионат мира будет перенесён в Россию, то он состоится в Сочи. Местные ледовые «Большой» и «Шайба» как раз будут свободны от крупных мероприятий в течение мая, когда обычно проходит мировое первенство. Только 23 и 25 апреля на «Шайбе» пройдут матчи Еврочелленджа с участием сборных России и Латвии по хоккею.

Ранее IIHF уже пришлось отказаться от проведения ряда своих соревнований. 1 марта были отменены турниры низших дивизионов для женщин и юниоров в Эстонии, Болгарии, Турции, Люксембурге, Польше и Испании, которые должны были состояться в течение месяца. Также власти Киргизии самостоятельно отменили чемпионат мира среди мужчин в четвёртом дивизионе, который был запланирован в Бишкеке на 3—5 марта. В IIHF пока подчёркивают, что соревнования апреля и мая остаются в календаре, однако в организации продолжают следить за развитием ситуации с коронавирусом.

Если чемпионат мира по хоккею будет перенесён в Россию, то он пройдёт в стране в четвёртый раз за постсоветскую эпоху. Сочи ещё ни разу не принимал матчи такого турнира, только зимние Олимпийские игры в 2014 году. При этом в 2023-м чемпионат мира уже планируется провести в Санкт-Петербурге.