IIHF обсуждала с ФХР вопрос о возможном переносе ЧМ-2020 в Сочи

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал, что организация обсуждала с Федерацией хоккея России (ФХР) вопрос о возможном проведении чемпионата мира 2020 года в Сочи в случае, если из-за распространения коронавируса в Европе его не удастся провести в Швейцарии.
IIHF обсуждала с ФХР вопрос о возможном переносе ЧМ-2020 в Сочи
  • РИА Новости

По словам Фазеля, которые передаёт ТАСС, в сложившейся ситуации есть не так много стран, в которые можно перенести турнир.

«Вероятно, будет возможность перенести его в Сочи, также есть вариант с Белоруссией. Сейчас мы начинаем изучать различные варианты решения проблемы. Мы обсуждали с ФХР, можем ли мы провести в чемпионат в Сочи, но я вам не могу ничего сказать до 15 марта», — добавил глава IIHF.

Чемпионат мира 2020 года должен пройти 8—24 мая в швейцарских городах Цюрих и Лозанна.

Ранее Фазель не исключил, что игроков НХЛ могут не отпустить на ЧМ-2020 из-за коронавируса.

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