IIHF обсуждала с ФХР вопрос о возможном переносе ЧМ-2020 в Сочи
- РИА Новости
По словам Фазеля, которые передаёт ТАСС, в сложившейся ситуации есть не так много стран, в которые можно перенести турнир.
«Вероятно, будет возможность перенести его в Сочи, также есть вариант с Белоруссией. Сейчас мы начинаем изучать различные варианты решения проблемы. Мы обсуждали с ФХР, можем ли мы провести в чемпионат в Сочи, но я вам не могу ничего сказать до 15 марта», — добавил глава IIHF.
Чемпионат мира 2020 года должен пройти 8—24 мая в швейцарских городах Цюрих и Лозанна.
Ранее Фазель не исключил, что игроков НХЛ могут не отпустить на ЧМ-2020 из-за коронавируса.