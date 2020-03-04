Фазель не исключил, что игроков НХЛ могут не отпустить на ЧМ-2020 из-за коронавируса

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель не исключил, что игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) могут не отпустить на чемпионат мира 2020 года в Швейцарии из-за ситуации с распространением коронавируса в Европе.
Фазель не исключил, что игроков НХЛ могут не отпустить на ЧМ-2020 из-за коронавируса
  • © Tomi Hänninen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Может случиться так, что две или три сборные не смогут приехать. Может быть такое, что не разрешат участвовать игрокам из НХЛ: ситуация очень тяжёлая, но наша цель — провести турнир», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Чемпионат мира 2020 года должен пройти 8—24 мая в швейцарских городах Цюрих и Лозанна.

Ранее глава IIHF рассказал, когда может быть принято решение по ЧМ-2020.

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