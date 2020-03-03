Осень или конец 2020 года: Олимпиаду в Токио могут перенести из-за коронавируса

Летние Олимпийские игры в Токио могут пройти не в период с 24 июля по 9 августа, как было запланировано, а позднее, осенью, вплоть до конца 2020 года. Такую возможность допустили в правительстве Японии. Причиной переноса может стать ситуация с коронавирусом в стране. В то же время в МОК заявили, что рассчитывают на проведение соревнований в уже обозначенные даты.

Проведение летних Олимпийских игр в Токио по-прежнему под угрозой из-за вспышки коронавируса, возникшей в соседнем с Японией Китае. Уже звучали разговоры о возможной отмене главного спортивного события года или его переносе в более безопасный регион. Тем временем в правительстве Японии считают возможным перенос соревнований на более поздний срок с сохранением их прописки в Токио.

Об этом сообщила министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр Сэйко Хасимото во время выступления перед членами парламента Японии.

«Международный олимпийский комитет имеет право отменить Игры только в том случае, если они не будут проведены в течение 2020 года. Это может означать, что Игры могут быть отложены при условии, что они состоятся до конца календарного года», — цитирует Хасимото AP.

По словам чиновницы, такая опция заложена в контракте, заключённом между МОК, Олимпийским комитетом Японии и правительством Токийского столичного округа в 2013 году.

На данный момент Япония является пятой страной по количеству подтверждённых случаев заболевания коронавирусом и по числу смертей, вызванных его осложнениями. С учётом пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, стоящего в порту Иокогамы в непосредственной близости от Токио, эпидемия унесла жизни 12 человек. Непосредственно на территории Японии больше всего случаев заболевания пришлось на префектуру Хоккайдо, где должны состояться состязания в марафонском беге и ходьбе. Ранее сообщалось, что из-за коронавируса в Японии в обязательном порядке будут закрыты школы, а также отменены различные тестовые соревнования перед Олимпиадой.

В МОК оперативно отреагировали на предложение Хасимото. Во вторник состоялось заседание исполнительного комитета, по итогам которого было выпущено заявление. МОК рассчитывает на проведение Олимпийских игр в Токио в первоначально установленный срок — с 24 июля по 9 августа.

«Исполком МОК заслушал доклад о мерах, предпринятых к данному моменту в связи с ситуацией с коронавирусом, после чего последовало комплексное обсуждение. Ещё в середине февраля была создана объединённая рабочая группа, включающая в себя представителей МОК, оргкомитета «Токио-2020», властей Токио, правительства Японии, а также Всемирной организации здравоохранения. Исполком МОК высоко ценит и поддерживает предпринимаемые меры, которые являются важной составляющей планов Токио по проведению Олимпийских игр в безопасной и спокойной обстановке. МОК продолжит следовать предписаниям ВОЗ — ведущего органа в системе ООН в этом направлении», — заявили в МОК.

Комитет также призвал спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм и пообещал предоставлять всю подробную и актуальную информацию, касающуюся коронавируса.

Хотя в МОК не выразили заинтересованности в переносе состязаний, сдвиг Олимпиады по времени на более поздний срок, когда эпидемия уже не будет представлять опасности, всё-таки может стать оптимальным решением.

Также проведение Игр осенью поможет избежать проблем с жарой, которая прогнозируется в Токио летом и уже стала причиной переноса части состязаний в более прохладный Саппоро. Заодно отсрочка Олимпиады позволит провести необходимые тестовые состязания и более удобно распланировать отборочные мероприятия.

Летние Олимпийские игры в прошлом не раз проходили осенью, а не летом. Предыдущая токийская Олимпиада 1964 года состоялась в октябре, чтобы избежать летней жаркой погоды и сентябрьского сезона тайфунов. Игры 1968 года в Мехико, 1972 года в Мюнхене, 1988 года в Сеуле и 2000 в Сиднее тоже полностью или частично прошли в осенние месяцы.

Однако с тех пор МОК настаивал на проведении Олимпийских игр только летом. Во многом это связано с загруженностью сеток ведущих телеканалов спортивными событиями. Именно в летние месяцы происходит межсезонье в североамериканских профессиональных лигах и ведущих европейских чемпионатах по футболу, и тогда главным событием в спорте становится именно розыгрыш олимпийских медалей. Перенос токийской Олимпиады на осень не только приведёт к финансовым потерям со стороны организаторов, но и вызовет существенные неудобства для владельцев телевизионных прав, которые являются главным спонсором МОК. Вдобавок на Олимпиаде не получится выступить у баскетболистов НБА, и это тоже негативно повлияет на зрительский интерес к Играм.