Церемония зажжения олимпийского огня в Греции будет проведена в обычном режиме

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Национальный олимпийский комитет Греции примет меры для недопущения распространения коронавируса, однако это не повлияет на проведение церемонии зажжения олимпийского огня в Древней Олимпии.
Церемония зажжения олимпийского огня в Греции будет проведена в обычном режиме
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Олимпийский комитет Греции заявляет о том, что церемонии зажжения и передачи олимпийского огня, а также эстафета с факелами в нашей стране будут проводиться в обычном порядке», — сказано в сообщении комитета.

Проведение церемонии зажжения олимпийского огня запланировано на 12 марта в Древней Олимпии. Генеральная репетиция мероприятия пройдёт без зрителей во избежание распространения коронавируса. 19 марта на стадионе в Афинах пройдёт передача олимпийского огня оргкомитету «Токио-2020», а на протяжении восьми дней по всей территории Греции будет проходить эстафета огня, в которой примут участие 600 факелоносцев.

Ранее сообщалось, что у сотрудника РФС диагностирован коронавирус.

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