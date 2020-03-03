Олимпиаду в Токио могут перенести на конец 2020 года из-за коронавируса

Министр по делам Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Сэйко Хасимото высказала мнение о возможном переносе соревнований на более поздний срок из-за распространения коронавируса.

«По контракту Олимпийские игры должны быть проведены в течение 2020 года. Это можно интерпретировать как разрешение на отсрочку Игр», — приводит слова Хасимото Reuters.

Министр отметила, что японское правительство принимает все необходимые меры, чтобы провести Олимпиаду в соответствии с изначальным планом — с 24 июля по 9 августа.

Ранее сообщалось, что ОИ-2020 могут пройти без зрителей из-за коронавируса.