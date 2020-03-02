Тягачёв прокомментировал сообщения о возможном проведении ОИ-2020 без зрителей

Почётный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачёв прокомментировал сообщение о том, что Олимпиада 2020 года в Токио может пройти без зрителей из-за распространения коронавируса.

«Говорить, будет или не будет, необъективно с моей стороны. Решать будут и комиссия МОК, и страна, которая будет проводить соревнования. Япония уже сказала, что у них под угрозой проведение летней Олимпиады», — сказал он в беседе с НСН.

По словам Тягачёва, он бы хотел, чтобы всё было проведено, поскольку спортсмены готовятся, тратят много энергии и сил.

Ранее доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.