Экс-футболист «Зенита» Маркизио жёстко высказался о нарушителях карантина

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Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио осудил нарушителей карантина, введённого в отдельных регионах Италии из-за распространения коронавируса.
Экс-футболист «Зенита» Маркизио жёстко высказался о нарушителях карантина
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Я обращаюсь к тем, кто покинул красную зону, потому что очень хотелось. К тем, кто решил встретиться с друзьями, потому что школа закрыта. К тем, кто не может отказаться от лыж. К тем, кто решил не отказываться от своих планов, несмотря ни на что. Глядя на эту фотографию, вы не чувствуете себя как дерьмо?» — написал Маркизио в своём Instagram.

Ранее сообщалось, что в Италии решили приостановить все спортивные турниры до 3 апреля из-за коронавируса.

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