Экс-футболист «Зенита» Маркизио жёстко высказался о нарушителях карантина

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизио осудил нарушителей карантина, введённого в отдельных регионах Италии из-за распространения коронавируса.

«Я обращаюсь к тем, кто покинул красную зону, потому что очень хотелось. К тем, кто решил встретиться с друзьями, потому что школа закрыта. К тем, кто не может отказаться от лыж. К тем, кто решил не отказываться от своих планов, несмотря ни на что. Глядя на эту фотографию, вы не чувствуете себя как дерьмо?» — написал Маркизио в своём Instagram.

Ранее сообщалось, что в Италии решили приостановить все спортивные турниры до 3 апреля из-за коронавируса.