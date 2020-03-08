СМИ: Серия А проведёт запланированные на 8 марта матчи вопреки призыву Минспорта Италии

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Руководство итальянской Серии А решило провести все запланированные на 8 марта матчи вопреки призыву министра спорта Италии Винченцо Спадафоры о немедленной остановке розыгрыша турнира из-за ситуации с распространением коронавируса в стране.
СМИ: Серия А проведёт запланированные на 8 марта матчи вопреки призыву Минспорта Италии
  • Pixabay

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём Twitter, матч «Парма» — СПАЛ, начало которого было отложено из-за выступления Спадафоры, а также другие игры, в том числе «Ювентус» — «Интер», пройдут согласно расписанию.

8 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый декрет экстренных мер по противодействию распространению коронавируса, в соответствии с которым будет ограничен въезд и выезд в нескольких областях страны.

Ранее министр спорта Италии публично призвал остановить Серию А из-за коронавируса.

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