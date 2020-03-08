СМИ: Ассоциация футболистов Италии призвала к забастовке из-за продолжения матчей Серии А

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Итальянская ассоциация футболистов призвала игроков к забастовке после решения федерации футбола страны продолжить проведение чемпионата, несмотря на призыв Министерства спорта остановить турнир из-за ситуации с распространением коронавируса в стране.
СМИ: Ассоциация футболистов Италии призвала к забастовке из-за продолжения матчей Серии А
  • Reuters

Об этом сообщает Football Italia.

8 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый декрет экстренных мер по противодействию распространению коронавируса, в соответствии с которым будет ограничен въезд и выезд в нескольких областях страны.

Министерство спорта, в свою очередь, потребовало у руководства Серии А остановить национальное первенство.

Ранее сообщалось, что Серия А проведёт запланированные на 8 марта матчи вопреки призыву Минспорта Италии.

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