СМИ: Ассоциация футболистов Италии призвала к забастовке из-за продолжения матчей Серии А
- Reuters
Об этом сообщает Football Italia.
8 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый декрет экстренных мер по противодействию распространению коронавируса, в соответствии с которым будет ограничен въезд и выезд в нескольких областях страны.
Министерство спорта, в свою очередь, потребовало у руководства Серии А остановить национальное первенство.
Ранее сообщалось, что Серия А проведёт запланированные на 8 марта матчи вопреки призыву Минспорта Италии.