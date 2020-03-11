Перенос матчей Лиги Европы, отказ Карасёва и карантин в «Арсенале»: как коронавирус влияет на футбольную Европу

УЕФА объявил о переносе на неопределённый срок двух матчей 1/8 финала Лиги Европы, которые должны были пройти 12 марта. Встречи «Интера» с «Хетафе» и «Валенсии» с «Ромой» не состоятся из-за вспышки коронавируса в Испании и Италии. Игру с участием «Севильи» должен был обслуживать российский арбитр Сергей Карасёв. Также из-за эпидемии нового заболевания игроки «Арсенала» были отправлены на 14-дневный карантин, поскольку они контактировали с владельцем «Олимпиакоса» Евангелосом Маринакисом, у которого подтвердилось заражение коронавирусом.

Паника в футбольной Европе из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 продолжает набирать обороты. Не успели игроки и болельщики привыкнуть к тому, что матчи еврокубков приходится проводить без зрителей, как некоторые игры уже начали переносить. В среду, 11 марта, накануне старта 1/8 финала Лиги Европы, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе на более поздний срок двух встреч из восьми запланированных.

Речь идёт о матчах миланского «Интера» с «Хетафе» и «Севильи» с «Ромой». Обе игры должны были пройти 12 марта, однако они не состоятся из-за запрета испанских властей на прямое авиасообщение с Италией. УЕФА будет следить за развитием ситуации и сообщит о своих дальнейших действиях. Стоит отметить, что уже через неделю команды должны провести ответные встречи, их статус тоже пока остаётся под вопросом, так как ограничение на перелёты будет действовать как минимум до 25 марта.

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За несколько часов до этого решения УЕФА в «Хетафе» объявили, что команда сама не намерена приезжать в Милан на первый матч с «Интером». Президент клуба Анхель Торрес заявил, что не хочет рисковать здоровьем игроков.

«Хетафе» поедет в Милан, если только ситуация кардинально изменится к утру. Мы просили УЕФА предоставить альтернативную площадку для игры. Мы не хотим попасть в эпицентр коронавируса, нам это не нужно. Мы попросили испанскую федерацию о помощи, чтобы потребовать переноса матча. Если мы вылетим из Лиги Европы, то вылетим. Я не хочу быть тем, кто примет на себя такой риск. Мы очень надеемся на то, что игра состоится, но если её придётся отменить, то пусть так и будет», — цитирует Торреса AS.

В Италии, где зафиксирована серьёзная вспышка коронавируса, число заболевших уже превысило 10 тыс. Ранее в стране был введён запрет на проведение всех спортивных мероприятий вплоть до 3 апреля, в результате чего были перенесены матчи чемпионата Италии по футболу.

Также ещё до официального подтверждения от УЕФА о невозможности сыграть с «Севильей» заявила «Рома». Клуб объявил в своём Twitter, что не получил разрешение на посадку в Испании и будет вынужден остаться дома. Сейчас Испания является второй страной в Европе и пятой в мире по количеству подтверждённых случаев заражения коронавирусом и смертей от вызванных им осложнений.

Встречу «Севильи» и «Ромы» первоначально должна была обслуживать российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым, однако вскоре стало известно об отмене этого назначения. Если бы игра состоялась, то при возвращении в Москву судьям пришлось бы добровольно уйти на 14-дневный карантин — такие требования распространяются на всех, кто прибыл из Испании и ещё нескольких стран с наиболее неблагополучной ситуацией.

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В остальных сообщениях УЕФА, касавшихся коронавируса, говорилось только о проведении отдельных матчей еврокубков без зрителей. В организации подтвердили, что из первых игр 1/8 финала болельщики не смогут посетить встречи «Вольфсбурга» с донецким «Шахтёром», «Олимпиакоса» с «Вулверхэмптоном», ЛАСКа с «Манчестер Юнайтед» и франкфуртского «Айнтрахта» с «Базелем». При этом власти некоторых стран уже объявили о закрытии стадионов на ряде ответных игр, в число которых вошли матчи «Копенгаген» — «Истанбул Башакшехир» и «Байер» — «Рейнджерс». Ответная встреча «Базеля» с «Айнтрахтом» тоже должна была состояться без зрителей, однако в конечном счёте швейцарская полиция запретила проводить игру. Пока что в УЕФА не комментировали судьбу данного матча.

Для лондонского «Арсенала» тема коронавируса также актуальна. Недавно лондонцы бесславно вылетели из Лиги Европы на стадии 1/16 финала, проиграв «Олимпиакосу», а спустя несколько дней стало известно о том, что владелец греческого клуба Евангелос Маринакис заразился COVID-19. Он посещал еврокубковый матч с «Арсеналом» на «Эмирейтс» и при этом контактировал с несколькими игроками.

Признание Маринакиса не на шутку взволновало футбольную Англию. 11 марта должен был состояться матч Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Сити», однако его пришлось перенести на более поздний срок, чтобы не допустить возможное распространение коронавируса среди футболистов. В пресс-службе «канониров» сообщили, что в ближайшие 14 дней игроки будут изолированы в своих домах вместе с ещё четырьмя сотрудниками клуба, контактировавшими с Маринакисом.