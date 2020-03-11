В ISU заявили, что ЧМ по фигурному катанию может пройти осенью

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал заявление, посвящённое отмене чемпионата мира по фигурному катанию.

«В связи с неопределённостью, связанной с распространением коронавируса, Союз конькобежцев Канады и ISU сообщили сегодня правительству Квебека о решении отменить чемпионат мира по фигурному катанию — 2020. Как и власти, ISU и Skate Canada заботятся о состоянии здоровья и безопасности спортсменов, тренеров, официальных лиц, волонтёров и зрителей», — говорится в заявлении.

Также в ISU добавили, что чемпионат мира может быть перенесён на осень.

«В течение ближайших недель ISU вместе со всеми заинтересованными сторонами оценит, возможно ли провести чемпионат мира по фигурному катанию в конце года, но в любом случае не ранее октября.

ISU сожалеет, что самое важное событие сезона в фигурном катании не может быть проведено в соответствии с планом, но берёт во внимание то, что безопасность и благополучие участников и сообщества имеют первостепенное значение. Надеемся, что члены ISU, спортсмены и болельщики поймут это решение», — гласит заявление.

Чемпионат мира должен был пройти в Монреале с 16 по 22 марта.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале отменён.