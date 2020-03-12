Досрочное окончание сезона: чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале отменён из-за коронавируса

Правительство Квебека отменило чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти с 18 по 22 марта в Монреале. Такое решение принято в рамках борьбы с распространением коронавируса в Канаде. Международный союз конькобежцев не будет рассматривать вопрос о переносе турнира в рамках текущего сезона и может провести первенство планеты не раньше октября 2020 года.

Худшие опасения любителей фигурного катания подтвердились поздним вечером 11 марта. Чемпионат мира в Монреале отменён за неделю до своего запланированного старта. Такое решение приняло руководство провинции Квебек.

Власти пошли на такой шаг в рамках превентивных мер для сдерживания распространения коронавируса в Канаде. Об отмене главного старта в фигурном катании объявила министр здравоохранения Квебека Даниэль Макканн на специально созванной пресс-конференции, посвящённой эпидемии нового заболевания.

Соревнования в рамках чемпионата мира должны были состояться на монреальской арене «Белл-Центр» с 18 по 21 марта, после чего на следующий день была запланирована первая церемония вручения наград от Международного союза конькобежцев (ISU). Монреаль должен был принять первенство планеты по фигурному катанию впервые с 1932 года.

Разговоры о возможной отмене главного старта сезона ходили последние несколько дней, с тех пор количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Канаде стало планомерно расти. По состоянию на 10 марта число заболевших в стране приблизилось к ста. Девять из них были признаны излечившимися. 8 марта от осложнений, связанных с COVID-19, скончался первый житель Канады.

Утром 11 марта премьер-министр Квебека Франсуа Лего допускал, что чемпионат мира по фигурному катанию не состоится в ранее обозначенные сроки.

«Есть вероятность, что турнир будет отменён. Сегодня мы должны быть в состоянии сделать официальное заявление», — цитировал его ТАСС со ссылкой на TSN.

Практически сразу же ISU выпустил своё заявление о том, что на тот момент ещё не получал никаких указаний от министерства здравоохранения Квебека и продолжает подготовку к соревнованиям. Однако надежда болельщиков на то, что турнир всё-таки состоится, прожила совсем недолго.

Комментируя решение правительства Квебека, ISU отметил, что не рассматривает вопрос о переносе чемпионата мира в другое место или на более позднюю дату в рамках текущего сезона. В организации обсудят возможность провести состязания в 2020 году, но не раньше октября. Когда будет принято окончательное решение, в ISU не сообщили.

Ранее в Канаде уже был отменён чемпионат мира по хоккею среди женщин. Он должен был пройти с 31 марта по 10 апреля в городах Галифакс и Труро в провинции Новая Шотландия. Об отмене соревнований совет Международной федерации хоккея с шайбой сообщил ещё 7 марта. При этом ещё один доверенный Канаде крупный турнир — чемпионат мира по кёрлингу среди женских команд — не попал под ограничения властей и должен начаться 14 марта в городе Сент-Джордж в Британской Колумбии.

В истории фигурного катания это не первый случай, когда отменялся чемпионат мира. Соревнования не проходили с 1915 по 1921 год из-за Первой мировой войны и с 1940 по 1946 год из-за Второй мировой. В 1961-м соревнования не состоялись из-за крушения самолёта в Бельгии, на котором сборная США направлялась на первенство в Праге. В 2011 году турнир в Токио был первоначально отменён из-за разрушительного землетрясения в Японии, однако затем ISU перенёс чемпионат мира в Москву.

Российский фигурист Денис Ходыкин выразил разочарование в связи с тем, что не сможет впервые в карьере выступить на чемпионате мира в паре со своей партнёршей Дарьей Павлюченко.

«На самом деле очень странно. Да, мы понимаем, что чемпионат мира собирает в основном зрителей из Японии. Но в то же время на недавнем юниорском чемпионате мира стояли тепловизоры. Футбол проводят без зрителей, но всё равно проводят. Даже в той же Италии. А тут отменили... Наверное, наш вид спорта не так зрелищен, как футбол, но чемпионат мира — только один раз в году. Грустно, но что поделать, это пандемия. В то же время шоу 29 марта в Москве у нас состоится. Причём два раза. Искренне не понимаю, в чём разница ситуации в России и в Канаде», — заявил спортсмен Sport24.

Теперь сезон в фигурном катании можно считать завершённым. Следующие крупные соревнования с участием звёзд этого вида спорта пройдут не раньше осени, когда обычно проводятся турниры серии Challenger и этапы Гран-при. Если в этом году чемпионат мира так и не состоится, то следующий турнир пройдёт в 2021-м в Стокгольме, причём на нём будут разыгрываться квоты на Олимпийские игры в Пекине.