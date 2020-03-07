В штатном режиме: как дети российских фигуристов прокладывают путь в сборную США

На чемпионате мира по фигурному катанию среди юниоров в Таллине вся мужская сборная США оказалась составлена из детей бывших российских спортсменов. Американскую команду представляли Эндрю Торгашев, Максим Наумов и Илья Малинин, чьи родители побеждали на взрослых первенствах планеты и в финалах Гран-при. Ни одному из них не удалось стать призёром, а лучший результат показал Наумов, занявший пятое место, в то время как россияне Андрей Мозалёв и Пётр Гуменик выиграли золото и бронзу.

Юниорское первенство мира по фигурному катанию, которое в эти дни проходит в столице Эстонии, окончательно подтвердило тенденцию: успеха в этом виде спорта за океаном всё чаще добиваются те, кто имеет российские корни.

Речь прежде всего о мужском одиночном катании. Впервые в истории этой дисциплины все три вакансии в сборной США оказались заняты не просто представителями России, а детьми известных в прошлом фигуристов.

Подобное в фигурном катании случалось и раньше. Например, Энтони Пономаренко, сын олимпийских чемпионов Альбервилля в танцах на льду Марины Климовой и Сергея Пономаренко, под американским флагом дважды становился призёром юниорских мировых первенств в дуэте с Кристиной Каррейрой. Но смешаные дуэты — всё-таки иная история. А вот чтобы отдать на откуп Америке всё юношеское одиночное катание…

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Но в этом сезоне сложилось именно так. В национальную юниорскую сборную отобрались Эндрю Торгашев, Максим Наумов и Илья Малинин, причём это тот самый случай, когда биография обязывает ко многому. Родители первого из этой тройки фигуристов Артём Торгашев и Илона Мельниченко выступали в разных видах фигурного катания. Артём дважды был призёром мировых первенств в парном катании с Екатериной Муруговой (1986—1987 годы), Илона — чемпионка мира среди юниоров 1987 года в танцах на льду с Геннадием Касковым. Закончив со спортом, Торгашев и Мельниченко несколько лет выступали в ледовом театре «Звёзды Тарасовой», после чего осели в США. Эндрю принимал участие также в мировом первенстве 2017 года, но неудачно: остался 25-м и не прошёл в финал.

Максим Наумов — сын чемпионов мира 1994 года в парном катании Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Тренировались эти фигуристы у Николая и Людмилы Великовых, имеют прекрасную техническую выучку и не случайно дважды в годы выступлений становились чемпионами России, выигрывали финал Гран-при и были четвёртыми на Олимпийских играх в Лиллехаммере. Карьеру Женя и Вадим завершили в 1998-м, не сумев отобраться на Игры в Нагано, и переехали в США, где спустя ещё три года у пары родился сын.

Третий и наиболее юный представитель американской тройки — Илья Малинин, сын победительницы финала Гран-при — 1999 и турнира четырёх континентов Татьяны Малининой, выступавшей в своё время за Узбекистан, и Романа Серова, который в бытность фигуристом два года представлял Израиль на чемпионатах Европы и мира, а потом перебрался в США и стал тренером.

Применительно к спорту нередко можно услышать, что детям больших спортсменов, как правило, не удаётся повторить родительский путь, но в фигурном катании дело обстоит иначе. Возможно, потому, что на коньки в этом виде спорта ребёнок встаёт совсем маленьким, в четыре-пять лет.

Когда малыш растёт в тренерской семье, он тем самым получает преимущество над сверстниками: невольно начинает без какого бы то ни было насилия впитывать основные принципы спортивной жизни: режим, правильное питание, умение не жалеть себя на тренировках.

Принято считать, что тренироваться под началом собственных родителей не самый предпочтительный для спортсмена вариант, но парадокс современного, и прежде всего заокеанского, спорта заключается в том, что тренер фактически не имеет права сказать чужому ребёнку то, что может без обид сказать своему собственному: любое неосторожное замечание по поводу лишнего веса или необходимости работать с большей отдачей может легко привести к тому, что ученик покинет группу, а сам тренер получит повестку в суд.

На чей-то взгляд подобные вещи могут звучать смешно, но тем, кто работает в Америке, давно уже стало не до смеха. Не случайно выдающийся российский тренер Игорь Москвин, который вместе со своей супругой Тамарой несколько лет работал в США в самом начале 2000-х, рассказывал, что одним из первых полученных им советов было работать на льду в мотоциклетных перчатках. Чтобы не приведи бог не дотронуться до какой-нибудь спортсменки голой рукой и на ровном месте не получить обвинения в харрасменте.

Как тут не задуматься о том, что самый рациональный путь к успеху — работать в Америке с собственными детьми! Состав американской сборной на юниорском первенстве мира явился прекрасным тому подтверждением.

Сценарий «русские против русских» был нарушен в финале одиночников бронзовым призёром турнира четырёх континентов этого сезона японцем Юмой Кагиямой. Запаса, полученного в короткой программе, ему хватило, чтобы при пятой сумме баллов в произвольном прокате обойти Петра Гуменика на очень обидные 0,63 балла. Российский фигурист, весь опыт серьёзных международных выступлений которого пока сводится к двум юниорским сезонам Гран-при и десятому месту на прошлогоднем юниорском мировом первенстве, выдал потрясающий прокат, на 3,65 балла превзойдя свой личный рекорд. А главное — не дрогнул после того, как перед его выступлением точно такой же «прокат жизни» выдал Наумов-младший. Если бы не девятая позиция Петра после короткой программы, итоговый расклад был бы иным.

Вплоть до заключительного выступления всё шло к тому, что золото юниорского мирового первенства разыграют между собой российский участник Андрей Мозалёв и наиболее опытный американский — Эндрю Торгашев. Перед произвольной программой представитель США имел лучший результат из всей американской тройки: был третьим, проигрывая Кагияме чуть более четырёх баллов и 2,81 — Мозалёву, но справился с прокатом лишь подопечный Кирилла Давыденко.

Россия в итоге завоевала золото и бронзу, Америка осталась без наград, заняв пятое, восьмое и 16-е места. Но всё это — далеко не конец российско-американской дуэли.