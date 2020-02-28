Девушка-парадокс: почему Туктамышева остаётся главным ньюсмейкером в фигурном катании даже за пределами льда

Елизавета Туктамышева не принимала участия в чемпионатах Европы и мира с 2015 года и лишь однажды за последние пять лет сумела завоевать медаль в финале Гран-при. Однако российская фигуристка продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых в спортивном мире, а количество её поклонников только растёт. При этом 23-летнюю фигуристку абсолютно не смущает возросшая у женщин конкуренция, и она не собирается завершать карьеру. О феномене Туктамышевой — в материале RT.

Лиза Туктамышева рассталась с бойфрендом и не собирается заканчивать с фигурным катанием. Если собрать в одну связку все февральские новости фигурки, эта окажется главной, независимо от того, будет она подана в светской хронике, или спортивной — свежее интервью питерской одиночницы, мгновенно раздёрганное на цитаты, стало тому подтверждением.

Можно как угодно относиться к фигуристке, восхищаться её прыжками или в пух и прах разносить постановки, но нельзя не признать: Туктамышева — это явление. Столь яркой, смелой, острой на язык и самодостаточной спортсменки в российском фигурном катании не было уже давно. Корона чемпионки мира, завоёванная ей в далёком по нынешним меркам 2015-м, конечно же, украшает Елизавету, но она — лишь дополнение. К чему именно? Давайте попробуем разобраться.

Когда Туктамышева только-только появилась на взрослом льду, о ней немедленно заговорили, как о потрясающем таланте, вовремя обнаруженном в дебрях города Глазова самым опытным и титулованным мэтром одиночного катания Алексеем Мишиным. Хотя сам тренер, вспоминая те времена, говорил совсем другое.

«Я почему, собственно, в своё время взял в группу Туктамышеву? Устал работать с более взрослыми девушками и понимать, что вся работа идёт в песок. Ну да, Лиза была страшненькая по технике, но хотя бы прыгала высоко. А вот когда мы начали работать, я вдруг понял, что эта девочка схватывает всё, что ей говоришь, просто на лету. Что она пластична, музыкальна, с абсолютным слухом, с хорошей головой. Хотя поначалу кроме прыжка и корявости я не видел в Туктамышевой вообще ничего», — отмечал Мишин.

Иногда судьба словно шутит, сводя в одном временном пространстве выдающегося наставника и выдающегося исполнителя. В лице Лизы специалист, конечно же, получил подарок: девочку, которой даже не приходит в голову подвергать слова тренера сомнению. Но и сам Мишин стал точно таким же подарком для Туктамышевой: не всякий наставник выдержит столь радикальные перепады результатов, какие случались за годы совместной работы, не всякий захочет продолжать это непонятно куда ведущее восхождение.

Особенно актуально это по нынешним временам, когда век фигуристки измеряется парой сезонов или, по меткому выражению легендарной Татьяны Тарасовой, — тремя программами. Взрослая карьера Туктамышевой (и это ещё один парадокс) пошла уже на второй десяток лет.

Зачастую было очень непросто отделаться от мысли, что фигуристку преследует какой-то злой рок: В 2012-м совсем ещё маленькая Лиза стала победительницей юношеских Олимпийских игр, в 2013-м выиграла чемпионат страны, а годом позже не попала на Олимпийские игры в Сочи — осталась на отборе десятой. Стала чемпионкой мира в 2015-м, а на протяжении следующих трёх сезонов неизменно проезжала мимо всех основных стартов. В том числе мимо второй Олимпиады — в Пхёнчхане.

Мишин относился ко всем этим перепадам философски. В одном из интервью он даже вспоминал, как радовался, что Евгений Плющенко не попал на Олимпийские игры в Нагано, хотя его тогда насильно упрашивали взять подопечного вместо Алексея Ягудина.

«Доволен я и тем, что в Солт-Лейк-Сити Женя стал вторым. На самих Играх в США я, безусловно, был очень сильно расстроен. Но сейчас склонен считать, что поражение стало для нас благом. Иначе Плющенко никогда не получил бы столь сильный стимул к тому, чтобы продолжать развиваться в фигурном катании дальше. На самом деле в том, что мы с Лизой не попали на Олимпиаду в Сочи, тоже есть определённые плюсы. В том числе и для меня как для тренера. У меня теперь есть гарантированный олимпийский цикл интереснейшей работы с хорошей спортсменкой, способной решать любые задачи. А у неё — превосходная мотивация», — говорил он.

Те тренерские слова были сказаны на фоне непрерывных разговоров в кругах фигурного катания о том, что Туктамышева — уже «отработанный материал». Что тренеру нужно быть безумцем, чтобы продолжать на что-то надеяться, работая со столь проблемной спортсменкой.

Ведь тот олимпийский сезон-2014 начался с того, что Лиза жесточайшим образом порвала связки левой ноги. Долго лечилась, а когда вышла на лёд, выяснилось, что кататься она не может. Потом начались боли в спине, причём такие, что Лиза уже не могла даже ходить, не то, что прыгать.

Не зная всей этой предыстории сразу, наверное, не понять, что карьера Туктамышевой — она не о победе, как таковой, а о непрерывном преодолении. Даже в победном для себя 2015-м самая большая заслуга фигуристки заключалась не в том, что она сумела победно-сокрушительным маршем пройтись по доброму десятку турниров всего сезона, и не в выученном тройном акселе, уложившем на лопатки мир. А в том, что девушка сумела пережить достаточно чёрный для любого спортсмена период, когда жизнь сводится к непрерывной борьбе.

С травмами и болезнями. С развалившейся техникой и лишним весом. С постоянной занятостью тренера и насмешками соперниц. С ярлыками, которые лепят на тебя все, кому не лень, искренне полагая, что ты больше никогда не вернешься на те высоты, которые когда-то покоряла.

«Быть в России 21-летней фигуристкой — всё равно, что 40-летней женщиной в жизни», — это выражение Туктамышевой мгновенно стало мемом в спортивной среде и отражением ещё одного парадокса: в ситуации, в которой впору залиться горючими слезами и объявить о завершении карьеры, понимая, что соперничать с тинейджерами становится совсем невмоготу, Лиза продолжала невозмутимо делать своё дело: менять хореографию, осваивать новые прыжки, в том числе — четверные, и новые заходы на них, а заодно всячески троллить общественность в соцсетях, совершенно не переживая при этом, что о ней скажут и как расценят тот или иной пассаж.

Самодостаточность — это всегда свойство сильной и уверенной в себе личности. Пока мир, зависая в интернете, выбирает выражения, чтобы не дай бог не нарушить мифические границы толерантности, лишь единицы позволяют себе оставаться собой, писать свою собственную историю. И стоит ли удивляться, что для огромного числа болельщиков история Лизы, изобилующая взлётами и падениями, выглядит на порядок привлекательнее, чем любой чемпионский технический протокол?

Похоже, что, став первопроходцем в технической сложности женского одиночного катания, Туктамышева раньше других поняла достаточно простую вещь: спортивная карьера — это именно то время, когда ты сам себе живописец: какой краски плеснёшь на холст, та и останется в памяти миллионов. Да и в твоей собственной памяти тоже.

Будет, кстати, удивительно, если в следующем сезоне Туктамышева ограничится в своих программах единственным четверным прыжком. Формулировка «Лиза может всё!» уже столько раз была продемонстрирована миру, что имеет смысл не сомневаться, а предвкушать. Тем более, что фигуристка уже объявила: её цель на ближайший год — участие во всех главных стартах.

И мог ли Алексей Николаевич Мишин, отмечающий в первых числах марта свой день рождения, пожелать о лучшем подарке?