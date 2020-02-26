ISU надеется, что китайские фигуристы выступят на ЧМ в Канаде
Международный союз конькобежцев (ISU) надеется, что спортсмены из Китая примут участие в чемпионате мира по фигурному катанию 2020 года в Канаде, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции.
- РИА Новости
Об этом сообщил вице-президент ISU, слова которого передаёт ТАСС.
Чемпионат мира пройдёт в канадском Монреале с 16 по 22 марта.
Ранее сообщалось, что ЧМ по шорт-треку не состоится в Сеуле из-за коронавируса.
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