ISU надеется, что китайские фигуристы выступят на ЧМ в Канаде

Короткая ссылка
Международный союз конькобежцев (ISU) надеется, что спортсмены из Китая примут участие в чемпионате мира по фигурному катанию 2020 года в Канаде, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции.
ISU надеется, что китайские фигуристы выступят на ЧМ в Канаде
  • РИА Новости

Об этом сообщил вице-президент ISU, слова которого передаёт ТАСС.

Чемпионат мира пройдёт в канадском Монреале с 16 по 22 марта.

Ранее сообщалось, что ЧМ по шорт-треку не состоится в Сеуле из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить