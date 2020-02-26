ЧМ по шорт-треку не состоится в Сеуле из-за коронавируса
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте ISU.
«ISU получил сообщение от Союза конькобежцев Кореи, что в Сеуле закрыли каток и отменили все соревнования. Таким образом, ISU не удастся провести чемпионат мира в запланированные сроки», — говорится в заявлении.
Чемпионат мира должен был пройти в Сеуле с 13 по 15 марта.
Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель выразил надежду, что ЧМ-2020 по хоккею не придётся переносить из-за коронавируса.