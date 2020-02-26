ЧМ по шорт-треку не состоится в Сеуле из-за коронавируса

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В Международном союзе конькобежцев (ISU) сообщили, что чемпионат мира по шорт-треку 2020 года, который должен был пройти в южнокорейском Сеуле, не состоится из-за эпидемии коронавируса.
ЧМ по шорт-треку не состоится в Сеуле из-за коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте ISU.

«ISU получил сообщение от Союза конькобежцев Кореи, что в Сеуле закрыли каток и отменили все соревнования. Таким образом, ISU не удастся провести чемпионат мира в запланированные сроки», — говорится в заявлении.

Чемпионат мира должен был пройти в Сеуле с 13 по 15 марта.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель выразил надежду, что ЧМ-2020 по хоккею не придётся переносить из-за коронавируса.

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