ЧМ по шорт-треку не состоится в Сеуле из-за коронавируса

В Международном союзе конькобежцев (ISU) сообщили, что чемпионат мира по шорт-треку 2020 года, который должен был пройти в южнокорейском Сеуле, не состоится из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте ISU.

«ISU получил сообщение от Союза конькобежцев Кореи, что в Сеуле закрыли каток и отменили все соревнования. Таким образом, ISU не удастся провести чемпионат мира в запланированные сроки», — говорится в заявлении.

Чемпионат мира должен был пройти в Сеуле с 13 по 15 марта.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель выразил надежду, что ЧМ-2020 по хоккею не придётся переносить из-за коронавируса.