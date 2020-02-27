Туктамышева заявила, что рассталась с фигуристом Лазукиным
- РИА Новости
«Мы сейчас не вместе с Андреем, и моё сердце свободно. Причина — не ссора или непонимание, когда чёрная кошка пробежала. Так сложились обстоятельства», — цитирует Туктамышеву spb.aif.ru.
В нынешнем сезоне на чемпионате России Туктамышева заняла четвёртое место, не сумев отобраться на европейское первенство, также она завоевала бронзовые медали на этапах Гран-при в Китае и США.
Ранее Туктамышева заявила, что не собирается заканчивать карьеру.