Туктамышева заявила, что рассталась с фигуристом Лазукиным

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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева заявила, что рассталась с Андреем Лазукиным, с которым они вместе тренировались в группе тренера Алексея Мишина и несколько лет состояли в романтических отношениях.
Туктамышева заявила, что рассталась с фигуристом Лазукиным
  • РИА Новости

«Мы сейчас не вместе с Андреем, и моё сердце свободно. Причина — не ссора или непонимание, когда чёрная кошка пробежала. Так сложились обстоятельства», — цитирует Туктамышеву spb.aif.ru.

В нынешнем сезоне на чемпионате России Туктамышева заняла четвёртое место, не сумев отобраться на европейское первенство, также она завоевала бронзовые медали на этапах Гран-при в Китае и США.

Ранее Туктамышева заявила, что не собирается заканчивать карьеру.

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