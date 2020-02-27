Фигуристка Туктамышева заявила, что не собирается заканчивать карьеру

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что не собирается завершать профессиональную спортивную карьеру.
Фигуристка Туктамышева заявила, что не собирается заканчивать карьеру
  • globallookpress.com

«Заканчивать карьеру не собираюсь! Сразу после шоу концентрируюсь и вместе с тренером, хореографами приступаю к подготовке новых программ», — цитирует 23-летнюю спортсменку spb.aif.ru.

По её словам, она намерена побороться за попадание на чемпионаты Европы и мира в 2021 году, а также заявила, что одну программу будет ставить у Стефана Ламбьеля, а другую — у Анны Каппеллини и Луки Ланотте.

«Трудностей не боюсь. Я уже прыгала тройной аксель, четверной тулуп, и у меня есть силы, желание, чтобы освоить и другие сложные прыжки. Хочется показать в следующем сезоне стабильный уровень», — добавила Туктамышева.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. В нынешнем сезоне на чемпионате России фигуристка заняла четвёртое место, не сумев отобраться на европейское первенство, также она завоевала бронзовые медали на этапах Гран-при в Китае и США.

Ранее фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заявили о завершении спортивной карьеры.

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