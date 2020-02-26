Фигуристы Забияко и Энберт заявили о завершении спортивной карьеры

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт, выступавшие в соревновании спортивных пар, после шоу в Москве объявили о завершении спортивной карьеры.

«Жизненные обстоятельства иногда складываются не так, как нам хотелось бы. Но если бы меня спросили, хотела бы я пройти свой спортивный путь ещё раз, то, несмотря на боль и проблемы, которые случались, я бы сказала «да». Потому что я бы снова повстречала всех прекрасных людей, болельщиков, которые порой верили в нас сильнее, чем мы сами. Саша, ты лучший партнёр во вселенной. В моей — точно», — заявила Забияко.

Её партнёр Александр Энберт добавил, что главное в спортивной карьере — тот путь, который прошёл спортсмен.

«К сожалению, нам приходится прощаться с вами. Спортивный путь закаляет, учит справляться с трудностями. В его начале ты думаешь, что главное — это медали. А когда оглядываешься назад, то понимаешь, что главное — это путь, который ты прошёл, и то, каким ты стал человеком. Спасибо людям, которые были с нами», — сказал Энберт.

Энберт и Забияко завоевали серебряные медали Олимпиады-2018 в командных соревнованиях, а также становились бронзовыми призёрами чемпионата мира и чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Шарапова завершила карьеру.