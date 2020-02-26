«Я продолжу двигаться вперёд и карабкаться вверх»: российская теннисистка Шарапова завершила карьеру

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры в 32 года. Пятикратная победительница турниров Большого шлема в авторской колонке рассказала, как преодолевала трудности, и подчеркнула, что намерена посвятить время себе и своим интересам.

Российская теннисистка Мария Шарапова официально завершила карьеру. Об этом она сообщила в колонке для изданий Vogue и Vanity Fair.

«Как оставить позади единственную жизнь, которую ты когда-либо знала? Как навсегда покинуть корты, на которых тренировалась с самого детства? Как отказаться от любимой игры, которая принесла тебе столько затаённых слёз и невыразимой радости? От спорта, подарившего тебе семью и поклонников, которые более 28 лет стояли за тебя горой? Для меня это в новинку, поэтому, пожалуйста, простите. Теннис, я говорю тебе «прощай», — сказала Шарапова.

Шарапова начала играть в теннис в четыре года в Сочи, куда её семья переехала из Нягани. Интересно, что первую ракетку ей подарил самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников. Тренируясь на кортах, далеко не всегда отличавшихся своим качеством, она не могла представить, что однажды станет триумфатором крупнейших соревнований — в том числе пяти турниров Большого шлема.

Спустя два года в жизни юной спортсменки произошла ещё одна судьбоносная встреча. В Москву для проведения мастер-класса прилетела 18-кратная победительница мейджоров Мартина Навратилова. Заметив талантливую девочку, она порекомендовала её родителям устроить дочь в теннисную академию во Флориде.

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«Тогда мир казался гигантским. Самолёт, аэропорт, американские просторы — всё было просто огромным, как и жертва, которую принесли мои родители», — добавила Шарапова.

Но эта жертва в скором времени принесла свои плоды. Последовали первые успехи на юниорском уровне, победы на турнирах ITF, а многие эксперты отмечали россиянку как одну из самых перспективных теннисисток своего поколения.

В 2003 году Мария дебютировала на взрослых мейджорах и завоевала первые титулы WTA в Токио и Квебеке. Сезон она завершила уже на 32-й строчке.

3 июля 2004 года произошло историческое для всего отечественного тенниса событие. В финале Уимблдона 17-летняя Шарапова неожиданно для многих обыграла фаворитку Серену Уильямс и стала первой россиянкой, которой покорился этот турнир. Благодаря этому триумфу она вошла в топ-10 мирового рейтинга.

В следующем сезоне Шарапова не сумела повторить свой успех на турнирах Большого шлема, однако впервые в карьере стала первой ракеткой мира. Зато уже в 2006 году она победила в финале US Open.

Сезон-2008 начался для неё с победы на Australian Open и успешного выступления в составе сборной на Кубке Федерации, однако затем она получила травму плеча, потребовавшую длительного восстановления.

За повреждением последовал спад в карьере, когда теннисистка не только не завоёвывала трофеи, но и редко доходила до решающих стадий. Однако в 2012 году она начала с финала Открытого чемпионата Австралии. В этом же году россиянке удалось собрать «карьерный шлем», отпраздновав успех на «Ролан Гаррос», и вернуться на первую строчку рейтинга WTA. Кроме того, она пробилась в финал Олимпийских игр в Лондоне, где уступила Уильямс-младшей, став серебряной медалисткой соревнований.

Спустя два года Шарапова выиграла свой пятый турнир Большого шлема, но в марте 2016-го выступила с шокирующим заявлением. Она призналась в употреблении запрещённого препарата мельдония. Спортсменка получила двухлетнюю дисквалификацию, которую сократили до 15 месяцев после апелляции.

После возвращения в спорт в апреле 2017 года Шараповой удалось выиграть лишь один турнир WTA. На её выступлениях сказалось как отсутствие соревновательной практики, так и не до конца залеченная травма плеча. Свой последний матч россиянка провела всего несколько недель назад. В первом круге Australian Open она в двух сетах уступила хорватке Донне Векич.

По признанию самой Шараповой, пройти через все невзгоды 28-летней карьеры ей помог характер.

«На протяжении карьеры я ни разу не задавалась вопросом: «Стоит ли оно того?» — поскольку в итоге всегда оказывалось, что да. Моим главным оружием всегда была сила духа. Даже если соперница была физически сильнее, увереннее или просто лучше, я могла взять верх и так и делала благодаря одному лишь упорству», — призналась теннисистка.

Что касается дальнейших планов Шараповой, на данный момент она лишь скромно отметила, что хочет отдохнуть — проводить время с семьёй, наслаждаться отсутствием жёсткого графика и заранее определённого маршрута поездок по миру, посвятить себя хобби.

«Теннис помог мне познать мир, помог понять, из какого теста я слеплена. Так я испытывала себя и оценивала свой прогресс. А потому, какой бы ни была следующая глава моей жизни, к какой бы новой вершине я ни стремилась, я продолжу двигаться вперёд. Продолжу карабкаться вверх. Продолжу расти», — заключила Шарапова.