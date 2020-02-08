Выставочный теннисный матч Федерера и Надаля установил рекорд по посещаемости

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Выставочный благотворительный матч, прошедший в Кейптауне, между швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем установил рекорд по посещаемости среди теннисных встреч.
Выставочный теннисный матч Федерера и Надаля установил рекорд по посещаемости
  • Reuters

Как сообщает The Daily Express, игру посетили 51 954 зрителя. Предыдущее достижение было установлено в ноябре 2019 года в Мексике. Тогда за матчем Федерера и представителя Германии Александра Зверева с трибун наблюдали 42 517 зрителей.

Федерер обыграл Надаля со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

В этот же день Федерер в паре с сооснователем Microsoft Биллом Гейтсом победил Надаля и южноафриканского комика Тревора Ноа со счётом 6:3. 

Ранее Надаль признался, что болел за Доминика Тима в финале Australian Open.

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