Надаль признался, что болел за Тима в финале Australian Open

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что болел за австрийца Доминика Тима в матче с сербом Новаком Джоковичем в финале первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Надаль признался, что болел за Тима в финале Australian Open
  • Reuters

«Безусловно, я бы предпочёл, чтобы победил Тим. Не буду лицемерить, правильно же? Для меня лично было бы лучше, если бы победил Тим. Но последние два дня я спал так же хорошо, как и прежде, честно говоря», — цитирует Надаля Marca.

Надаль уступил Тиму в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Затем австриец проиграл в финале Джоковичу.

Ранее сообщалось, что Джокович стал первой ракеткой мира после победы на Australian Open, обогнав Надаля.

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