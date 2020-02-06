Надаль признался, что болел за Тима в финале Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль признался, что болел за австрийца Доминика Тима в матче с сербом Новаком Джоковичем в финале первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

«Безусловно, я бы предпочёл, чтобы победил Тим. Не буду лицемерить, правильно же? Для меня лично было бы лучше, если бы победил Тим. Но последние два дня я спал так же хорошо, как и прежде, честно говоря», — цитирует Надаля Marca.

Надаль уступил Тиму в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Затем австриец проиграл в финале Джоковичу.

Ранее сообщалось, что Джокович стал первой ракеткой мира после победы на Australian Open, обогнав Надаля.