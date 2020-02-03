Джокович стал первой ракеткой мира

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновлённый рейтинг спортсменов по состоянию на 3 февраля.
Джокович стал первой ракеткой мира
  • Reuters

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте ATP, на первую строчку после своей победы на Australian Open поднялся серб Новак Джокович. Испанец Рафаэль Надаль опустился на второе место. Швейцарец Роджер Федерер остался третьим. Финалист Australian Open австриец Доминик Тим поднялся на четвёртое место, потеснив россиянина Даниила Медведева, ставшего пятым.

Андрей Рублёв поднялся с 16-го на 15-е место, а Карен Хачанов остался на 17-й позиции.

Ранее сообщалось, что Рублёв снялся с турнира ATP в Монпелье.

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