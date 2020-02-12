Кафельников считает, что теннисист Медведев не сможет повторить прошлогодний успех

Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион Евгений Кафельников выразил мнение, что российский теннисист Даниил Медведев не сможет повторить успех прошлого сезона.

«Медведев не повторит результаты прошлого лета в этом году. И я не думаю, что он наберёт много очков на грунте, поэтому максимум топ-15. Надеюсь, что ошибаюсь», — написал Кафельников в своём Twitter.

На данный момент Медведев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В прошлом сезоне россиянин победил на турнирах в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае. Кроме того, он вышел в финал US Open, где уступил Рафаэлю Надалю.

Ранее Медведев заявил, что хотел бы выступить на ОИ под российским флагом.