Кафельников считает, что теннисист Медведев не сможет повторить прошлогодний успех
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- globallookpress.com
«Медведев не повторит результаты прошлого лета в этом году. И я не думаю, что он наберёт много очков на грунте, поэтому максимум топ-15. Надеюсь, что ошибаюсь», — написал Кафельников в своём Twitter.
На данный момент Медведев занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В прошлом сезоне россиянин победил на турнирах в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае. Кроме того, он вышел в финал US Open, где уступил Рафаэлю Надалю.
Ранее Медведев заявил, что хотел бы выступить на ОИ под российским флагом.