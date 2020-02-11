Медведев заявил, что хотел бы выступить на ОИ под российским флагом
- © Ding Ting/Xinhua
- globallookpress.com
«Меня печалит, что каждую неделю я прохожу проверки от всех антидопинговых агентств всех стран мира. Хотел бы выступить на Олимпиаде в Токио под российским флагом. Впереди ещё несколько месяцев, посмотрим, какое решение в итоге будет принято», — приводит слова Медведева Marca.
9 декабря 2019 года исполком WADA принял решение отстранить Россию от крупных международных соревнований на четыре года из-за махинаций с базой данных московской лаборатории. Российская сторона направила апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (СAS).
Ранее сообщалось, что Донской опустился на 111-е место рейтинга ATP, Медведев сохранил пятую позицию.