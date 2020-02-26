Теннисистка Шарапова завершила карьеру

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова завершила профессиональную карьеру.

Об этом спортсменка написала в своей авторской колонке журнала Vanity Fair.

32-летняя россиянка является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также 39 турниров WTA, 36 из которых — в одиночном разряде. В её активе также победа на Итоговом турнире WTA 2004 года.

В составе сборной России она выиграла Кубок Федерации 2008 года, а также стала серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года.

Шарапова получила 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, после чего в 2017 году вернулась на корт и сумела выиграть лишь один турнир.

Ранее сообщалось, что Шарапова опустилась на 371-е место рейтинга WTA.