Шарапова рассказала, чем ей не терпится заняться после окончания карьеры
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«В то же время есть несколько простых вещей, которых я действительно с нетерпением жду: это чувство спокойствия в моей семье, утренний кофе, возможность сделать незапланированный выходной или провести тренировку по своему выбору», — написала она в своей авторской колонке журнала Vanity Fair.
32-летняя россиянка является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также 39 турниров WTA, 36 из которых — в одиночном разряде. В её активе также победа на Итоговом турнире WTA 2004 года.
В составе сборной России она выиграла Кубок Федерации 2008 года, а также стала серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года.
Шарапова получила 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, после чего в 2017 году вернулась на корт и сумела выиграть один турнир.
Ранее Тарпищев заявил, что карьера Шараповой получилась выдающейся.