Тарпищев считает, что карьера Шараповой получилась выдающейся

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал решение Марии Шараповой завершить профессиональную карьеру.

«Мария — выдающаяся спортсменка, её карьера получилась выдающейся. Она номер один для подражания среди детей. Хочется поздравить Марию с такой успешной карьерой и пожелать ей удачи в жизни», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

32-летняя россиянка является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, а также 39 турниров WTA, 36 из которых — в одиночном разряде. В её активе также победа на итоговом турнире WTA 2004 года.

В составе сборной России она выиграла Кубок Федерации 2008 года, а также стала серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года.

Шарапова получила 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, после чего в 2017 году вернулась на корт и сумела выиграть лишь один турнир.

Ранее сообщалось, что Шарапова завершила карьеру.