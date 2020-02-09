Серена Уильямс впервые в карьере потерпела поражение на Кубке Федерации по теннису
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Уильямс проиграла латвийке Анастасии Севастовой со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:7 (4:7).
Встреча продолжалась 2 часа 28 минут.
Тем не менее поражение Уильямс не помешало США одолеть Латвию в пяти матчах (3:2) и пробиться в финальную стадию турнира.
Ранее Анна Блинкова и Анна Калинская победили Жаклин Адине Кристиан и Елену-Габриэле Русе и вывели сборную России в финальный этап Кубка Федерации.