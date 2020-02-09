Серена Уильямс впервые в карьере потерпела поражение на Кубке Федерации по теннису

Американская теннисистка Серена Уильямс впервые в карьере проиграла матч Кубка Федерации.

Уильямс проиграла латвийке Анастасии Севастовой со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:7 (4:7).

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут.

Тем не менее поражение Уильямс не помешало США одолеть Латвию в пяти матчах (3:2) и пробиться в финальную стадию турнира.

Ранее Анна Блинкова и Анна Калинская победили Жаклин Адине Кристиан и Елену-Габриэле Русе и вывели сборную России в финальный этап Кубка Федерации.