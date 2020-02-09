Серена Уильямс впервые в карьере потерпела поражение на Кубке Федерации по теннису

Короткая ссылка
Американская теннисистка Серена Уильямс впервые в карьере проиграла матч Кубка Федерации.
Серена Уильямс впервые в карьере потерпела поражение на Кубке Федерации по теннису
  • © Panoramic/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Уильямс проиграла латвийке Анастасии Севастовой со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:7 (4:7).

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут.

Тем не менее поражение Уильямс не помешало США одолеть Латвию в пяти матчах (3:2) и пробиться в финальную стадию турнира.

Ранее Анна Блинкова и Анна Калинская победили Жаклин Адине Кристиан и Елену-Габриэле Русе и вывели сборную России в финальный этап Кубка Федерации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить