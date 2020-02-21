Казахстанский теннисист признался,что выступает только ради денег

Казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, что играет в теннис исключительно ради денег.

«Я ненавижу теннис всем сердцем, ненавижу каждый день, когда должен играть. Я играю только ради денег, пока заработал недостаточно», — приводит слова Бублика L'Equipe.

Он отметил, что, несмотря на это, ему нравится бить по мячу, но играть каждый день с новыми соперниками для него невыносимо.

22-летний уроженец России выступает за Казахстан с 2016 года. В настоящее время он занимает 55-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В его активе пока нет ни одного титула.

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