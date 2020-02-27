Бывший российский фигурист рассказал, как зарабатывал на жизнь игрой в покер

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Фигурист Иван Ригини рассказал, как зарабатывал на жизнь игрой в покер.
Бывший российский фигурист рассказал, как зарабатывал на жизнь игрой в покер
  • РИА Новости

«В Германии я профессионально играл в покер, зарабатывал этим, оплачивал свою жизнь. Покер вообще был со мной с самого детства. Как-то мы поехали с родителями на отдых, они пошли кататься на лыжах, оставив меня в отеле, а там у входа стоял игральный автомат. Сначала я просто смотрел, как всё это бегает, учил какие-то комбинации. Потом попробовал играть и выиграл кучу денег», — рассказал Ригини в беседе с RT.

Бывший итальянский фигурист, в прошлом выступавший за Россию, отметил, что занимался покером ради заработка, а не ради побед.

«Профессионально начал играть где-то лет в 16, в онлайне. Это было весело. Ну а в Германии продолжил играть, уже сидя за столом. Но по жизни я не игрок. Приходил туда не выигрывать, а зарабатывать», — признался Ригини.

Ранее он рассказал, как для него прошёл первый год тренировок в Германии после смены гражданства с российского на итальянское.

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