Бывший российский фигурист рассказал, как зарабатывал на жизнь игрой в покер
- РИА Новости
«В Германии я профессионально играл в покер, зарабатывал этим, оплачивал свою жизнь. Покер вообще был со мной с самого детства. Как-то мы поехали с родителями на отдых, они пошли кататься на лыжах, оставив меня в отеле, а там у входа стоял игральный автомат. Сначала я просто смотрел, как всё это бегает, учил какие-то комбинации. Потом попробовал играть и выиграл кучу денег», — рассказал Ригини в беседе с RT.
Бывший итальянский фигурист, в прошлом выступавший за Россию, отметил, что занимался покером ради заработка, а не ради побед.
«Профессионально начал играть где-то лет в 16, в онлайне. Это было весело. Ну а в Германии продолжил играть, уже сидя за столом. Но по жизни я не игрок. Приходил туда не выигрывать, а зарабатывать», — признался Ригини.
Ранее он рассказал, как для него прошёл первый год тренировок в Германии после смены гражданства с российского на итальянское.