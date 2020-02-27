Фигурист Ригини: первый год тренировок в Германии кричал от тоски и одиночества

Бывший фигурист Иван Ригини рассказал, как для него прошёл первый год тренировок в Германии после смены гражданства с российского на итальянское.

«В Оберстдорфе я тренировался по восемь часов в день. Надо было как-то зарабатывать деньги, чтобы платить тренеру, платить за квартиру, а работать там официально я не имел права», — рассказал Ригини RT.

Он признался, что первый год после отъезда из России дался ему непросто из-за незнания немецкого языка.

«Тяжело было и эмоционально. Мало того, что я вообще никогда не планировал оказаться в Германии, так Оберстдорф — ещё такой городишко, где вообще ничего нет. В шесть вечера на улицах ни души, язык я не знаю. Куда-то добраться — целая история. Весь первый год я криком кричал от тоски и одиночества», — сказал бывший спортсмен.

Ригини рассказал, что ему приходилось работать барменом, чтобы зарабатывать на жизнь.

«Подрабатывал в магазине одежды, потом устроился барменом. Работать в баре мне было проще, поскольку напитки на всех языках называются одинаково. По вечерам три раза в неделю работал, а в 7:30 утра уже стоял на льду, тренировался», — рассказал фигурист.

Ранее он рассказал, почему вместо России выступал за Италию.