Фигурист Ригини рассказал, почему вместо России выступал за Италию

Бывший российский фигурист Иван Ригини рассказал, почему принял решение выступать за Италию.

«По юниорам я выступал очень хорошо, был лучшим в России. Потом травмировался. Тренировался тогда у Николая Морозова, у которого была очень большая группа. Просто если ты в группе не первый номер, с тобой ведь по-другому работают. Вот я и ушёл, уже понимая, что внутренне созрел для того, чтобы кататься за Италию — у меня же паспорт итальянский с рождения, хоть и родился я в Москве», — рассказал Ригини RT.

Ранее он рассказал, что помешало ему выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане.