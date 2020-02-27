Фигурист Ригини рассказал, почему вместо России выступал за Италию

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Бывший российский фигурист Иван Ригини рассказал, почему принял решение выступать за Италию.
Фигурист Ригини рассказал, почему вместо России выступал за Италию
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«По юниорам я выступал очень хорошо, был лучшим в России. Потом травмировался. Тренировался тогда у Николая Морозова, у которого была очень большая группа. Просто если ты в группе не первый номер, с тобой ведь по-другому работают. Вот я и ушёл, уже понимая, что внутренне созрел для того, чтобы кататься за Италию — у меня же паспорт итальянский с рождения, хоть и родился я в Москве», — рассказал Ригини RT.

Ранее он рассказал, что помешало ему выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане.

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