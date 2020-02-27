Фигурист Ригини рассказал, что помешало ему выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане

Бывший российский фигурист Иван Ригини рассказал, что помешало ему выступить за Италию на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«После чемпионата мира — 2016 ещё год продолжал кататься за Италию, но в олимпийском сезоне понял, что отправлять меня на Олимпиаду итальянцы не собираются. На чемпионате Италии я стал вторым, и это была не слишком красивая история. Мне как-то очень явно дали понять, что хотят видеть чемпионом страны другого человека», — заявил Ригини RT.

Фигурист отметил, что быстро перестал жалеть о случившемся благодаря выступлениям в шоу Art on Ice.

«Сначала я напрягся по этому поводу, но потом решил, что уже не такой молодой и у меня нет времени на то, чтобы распускать нюни. Сразу попал в Art on Ice, и у меня поменялась жизнь. Очень быстро понял, что ничуть не жалею, что не поехал на Олимпиаду. В Art on Ice как-то сразу вписался в коллектив и выступаю в этом шоу уже третий сезон», — отметил 28-летний фигурист.

Ранее Ригини рассказал о работе барменом и продавцом.