Фигурист Ригини рассказал о работе барменом и продавцом
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«На протяжении восьми лет я являюсь профессиональным игроком в покер, это позволяло мне оплачивать жилье в Оберстдорфе. Параллельно я работал барменом, продавал одежду в магазине, при этом у меня было по пять часов льда в день. Ночью работаю, с 08:00 — на катке. Мне это кажется нормальным. Надо выживать, ведь мир жесток, я хочу рассчитывать только на себя», — цитирует 28-летнего фигуриста «Матч ТВ».
Ригини сменил спортивное гражданство шесть лет назад. В настоящее время он является четырёхкратным чемпионом Италии.
Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Осмонд объявила о завершении карьеры.