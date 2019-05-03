Фигурист Ригини рассказал о работе барменом и продавцом

Российский фигурист Иван Ригини, в настоящее время выступающий за Италию, считает, что не стоит ожидать спонсорской помощи, а необходимо рассчитывать только на себя.

«На протяжении восьми лет я являюсь профессиональным игроком в покер, это позволяло мне оплачивать жилье в Оберстдорфе. Параллельно я работал барменом, продавал одежду в магазине, при этом у меня было по пять часов льда в день. Ночью работаю, с 08:00 — на катке. Мне это кажется нормальным. Надо выживать, ведь мир жесток, я хочу рассчитывать только на себя», — цитирует 28-летнего фигуриста «Матч ТВ».

Ригини сменил спортивное гражданство шесть лет назад. В настоящее время он является четырёхкратным чемпионом Италии.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Осмонд объявила о завершении карьеры.